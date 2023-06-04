ظهور أخير مثالي.. بنزيمة ينقذ ريال مدريد من الخسارة ضد بلباو ويحتفظ بالمركز الثاني

الأحد، 04 يونيو 2023 - 22:05

كتب : FilGoal

ظهور بنزيمة الأخير بقميص ريال مدريد

في مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد سجل أنقذ كريم بنزيمة فريقه من الخسارة ضد أتلتيك بلباو.

وتعادل ريال مدريد مع أتلتيك بلباو بهدف لكل فريق على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 38 و الأخيرة من الدوري الإسباني.

المباراة كان هي الأخيرة لكريم بنزيمة بقميص ريال مدريد بعدما أعلن رحيله بنهاية الموسم.

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التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 78 لينهي الموسم بالمركز الثاني بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد.

التشكيل

قاد كريم بنزيمة خط هجوم ريال مدريد في مباراته الأخيرة بجوار رودريجو وفينيسيوس جونيور.

أحداث المباراة

حصل أتليتكو بلباو على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة التاسعة بعد لمسة يد على توني كروس.

وتصدى تيبو كورتوا لركلة الجزاء بنجاح والتي سددها ميكيل فيسجا.

وتألق أوناي سيمون في التصدي لتسديدة فينيسيوس جونيور الأرضية في الدقيقة الـ 24.

وحاول بلباو تسجيل هدف التقدم لبلباو في الدقيقة الـ 30 بتسديدة من يوري ولكن كورتوا تألق في التصدي.

وفي الشوط الثاني تقدم بلباو بالهدف الأول عن طريق أوليها سانسيت مستغلا خطأ من داني سيبايوس الذي فقد الكرة في الدقيقة الـ 48.

واستمر كورتوا في التألق وتصدى لتسديدة قوية من إنياكي ويليامز.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 70 بعد دفع إدير ميليتاو داخل المنطقة.

وسجل بنزيمة هدف التعادل من ركلة الجزاء بنجاح ليدون هدفه الأخير بقميص ريال مدريد.

وعقب الهدف مباشرة قرر كارلو أنشيلوتي استبدال بنزيمة الذي خرج وسط تصفيق كبير من الجماهير.

وسجل فينيسيوس هدفا لم يحتسب في الدقيقة الـ 79 بعدما مر من الحارس ولكنه كان متواجدا في وضعية تسلل.

وأهدر رودريجو فرصة تسجيل الهدف الثاني بسهولة في الدقيقة الـ 89 بعد عمل رائع من فينيسيوس جونيور.

وبعد دقيقة واحدة سحب كارلو أنشيلوتي ماركو أسينسيو الذي كان قد شارك كبديل ليتم تكريمه ويحصل على تحية الجماهير.

فياريال × أتليتكو مدريد

وتعادل فياريال مع أتليتكو مدريد بهدفين لكل فريق على ملعب لا سيراميكا.

نيكولاس جاكسون تقدم بالهدف الأول لفياريال في الدقيقة التاسعة من انفراد بالمرمى.

وتعادل أتليتكو مدريد عن طريق أنخيل كوريا بعد تمريرة رائعة من جريزمان.

وأضاف كوريا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 56 لأتليتكو مستغلا تمريرة أخرى من جريزمان.

وشهدت الدقيقة الـ 70 طرد أكسيل فيتسل لاعب أتليتكو مدريد.

وفي الوقت القاتل سجل خورخي باسكوال الهدف الثاني لفياريال ليحرم أتليتكو مدريد من تحقيق الفوز والحصول على المركز الثاني.

أتليتكو مدريد أنهى الدوري في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بينما احتل أتليتكو فياريال المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.

وتأهل أوساسونا لدوري المؤتمر الأوروبي مستغلا بعد الفوز على جيرونا بهدفين مقابل هدف مستغلا تعثر بلباو الذي تعادل مع ريال مدريد.

وشارك أوساسونا أوروبيا للمرة الأخيرة في موسم 2005/2006 ببطولة الدوري الأوروبي وخرج من الدور الأول بعد الهزيمة من رين الفرنسي.

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني.
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