على رأسهم شيكابالا.. في الجول يكشف أسباب 9 لاعبين عن الزمالك ضد الاتحاد

يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الإثنين على استاد القاهرة في الجولة الـ 30 من الدوري المصري.

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة عودة عمر جابر ومحمد عبد الغني، بينما يغيب 9 لاعبين آخرين.

وعلم FilGoal.com أسباب غيابات الـ 9 لاعبين عن قائمة الزمالك.

وجاءت الغيابات بالكامل كالتالي:

محمود عبد الرازق "شيكابالا": ألم في العضلة الضامة وخضع لبرنامج تأهيلي خلال التدريبات الأخيرة.

محمد أشرف "روقا": كدمة في كاحل القدم.

محمد عواد: شد في عضلة السمانة خلال التدريبات.

عمرو السيسي: أسباب فنية.

محمود شبانة: أسباب فنية.

سامسون أكينيولا: اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة.

محمد عبد الشافي: استمرار إصابته في الركبة.

يوسف أسامة نبيه: استبعاد لنهاية الموسم بسبب علم الزمالك بتوقيعه لبيراميدز

حاتم سكر: شد في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة في المركز الرابع وبفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 40 نقطة.