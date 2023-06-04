قائمة الزمالك - عودة عمر جابر وعبد الغني.. وغياب شيكابالا لمواجهة الاتحاد

الأحد، 04 يونيو 2023 - 20:53

كتب : أحمد شوقي إبراهيم رمضان

حسام عبد المجيد - الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري غدا الإثنين على استاد القاهرة في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة عمر جابر ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

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بينما استمر غياب محمد عواد ومحمود شبانة كما يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد صبحي – محمد نديم.

الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر – حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – محمد طارق – أحمد فتوح – عبد الله جمعة.

الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد حسام "بيسو" – سيد عبد الله – سيف جعفر – أحمد بلحاج – أحمد سيد "زيزو" – إبراهيما نداي – مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة في المركز الرابع وبفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 40 نقطة.

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز
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