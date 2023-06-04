مصر تشارك ضمن 12 منتخبا.. تعرف على جدول بطولة العرب لكرة الصالات

الأحد، 04 يونيو 2023 - 20:24

كتب : هاني العوضي

كأس العرب للصالات - مصر

تنطلق يوم الثلاثاء القادم منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في محافظة جدة بالمملكة خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الحالي.

وتشارك في منافسات تلك النسخة منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، حيث أقيمت النسختان الأولى والثانية في مصر عامي 1998 و2005 وتوج المنتخب المصري باللقب في المرتين.

وأقيمت النسخة الثالثة من البطولة في ليبيا عام 2007 وتوج المنتخب الليبي بطلاً، قبل أن يُتوج باللقب مجدداً في النسخة الرابعة بمصر عام 2008.

واستضافت مصر منافسات النسخة الخامسة من البطولة عام 2021، وتوج المنتخب المغربي باللقب، قبل أن يتوج مجدداً بلقب النسخة السادسة بالمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن تقام المنافسات في صالة وزارة الرياضة، بمحافظة جدة في استاد الأمير عبدالله الفيصل.

جدول المباريات

بطولة العرب لكرة الصالات البطولة العربية لكرة الصالات منتخب مصر
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