انتهت وداع بنزيمة - ريال مدريد (1)-(1) بلباو

الأحد، 04 يونيو 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

المباراة ستشهد الظهور الأخير لكريم بنزيمة مع ريال مدريد بعد أن أعلن النادي رحيله بنهاية الموسم بشكل رسمي.

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نهاية المباراة

ق89. رودريجو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد أمام المرمى بعد عمل رائع من فينيسيوس جونيور.

ق79. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور لوجود في وضعية تسلل.

ق75. خروج كريم بنزيمة ودخول لوكا مودريتش.

ق72. جووووول التعاادل لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة من ركلة جزاء.

ق70. ركلة جزااء لريال مدريد حصل عليها إدير ميليتاو.

ق48. جوووول أول لأتليتكو بلباو عن طريق أوليهان سانسيت بعد خطأ من داني سيبايوس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30. تسديدة من يوري ولكن كورتوا يتألق في التصدي.

ق24. أوناي سيمون يتألق في التصدي لتسديدة فينيسيوس جونيور.

ق11. كورتوا يتألق ويتصدى لكرة الجزاء من ميكيل فيسجا.

ق9. ركلة جزاء لأتليتك بلباو.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

ريال مدريد أتليتك بلباو الدوري الإسباني
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