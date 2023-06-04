بتبرع من مصيلحي.. بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إنشاءات فرع الاتحاد السكندري في سموحة

الأحد، 04 يونيو 2023 - 18:35

كتب : هاني العوضي

محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اجتماعا رفقة المهندس أحمد عبد الله ممثل شركة سبيشيال إحدى شركات المجموعة الاقتصادية والمسند إليها تنفيذ الإنشاءات الجديدة الخاصة بالمرحلة الثانية لفرع النادى بسموحة بمساحة 8.5 فدان.

وذلك بحضور أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى وحازم الرجال أمين الصندوق.

وتم الاتفاق على البدء الفوري في تنفيذ إنشاء الملاعب المفتوحة وحديقة الأطفال والمسجد كمرحلة أولى من الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الثانية.

أخبار متعلقة:
رابطة الأندية تعلن عقوبات أحداث مباراة الإسماعيلي والمقاولون

كما تم توقيع العقود الخاصة بهذه المرحلة وذلك بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتبرع محمد مصيلحى وأحمد عبد المجيد بالدفعة الأولى من القيمة المالية لإنشاءات المرحلة الثانية وذلك لسرعة التنفيذ وإنجاز هذه الإنشاءات في أسرع وقت ممكن كهدية لأعضاء النادي.

وأكد رئيس النادى أن مشروع إنشاءات المرحلة الثانية لفرع النادى بسموحة ستكون بمثابة نقلة كبيرة للمنشآت الرياضية بنادى الاتحاد السكندرى لتُلبي جميع احتياجات ومتطلبات فرق النادى وأعضائه الكرام.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي
نرشح لكم
قائمة الزمالك - عودة عمر جابر وعبد الغني.. وغياب شيكابالا لمواجهة الاتحاد رابطة الأندية تعلن عقوبات أحداث مباراة الإسماعيلي والمقاولون استدعاء مهاجم المصري للمشاركة في أمم إفريقيا تحت 23 عاما مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة وقف القيد بسبب رمضان صبحي طلائع الجيش يتمسك بأمل البقاء وينتصر على سموحة بثنائية انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (2) (0) سموحة.. فوز أول لبسيوني التشكيل - وادي يقود خيارات بسيوني الأولى لـ الطلائع.. وبواتينج وأوجولا يقودان هجوم سموحة مصدر من الزمالك لـ في الجول: إيقاف فترتين قيد بسبب شيكابالا؟ سنحل الأمر كقضية الجزيري
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - عودة عمر جابر وعبد الغني.. وغياب شيكابالا لمواجهة الاتحاد 17 دقيقة | الدوري المصري
مصر تشارك ضمن 12 منتخبا.. تعرف على جدول بطولة العرب لكرة الصالات 47 دقيقة | الوطن العربي
الكومي: هذه فوائد مواجهة جنوب السودان.. ولذلك لم نواجه البرازيل 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر نهائي إفريقيا - الأهلي (0)-(0) الوداد.. ضغط أحمر ومطالبات بركلة جزاء ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل نهائي إفريقيا - المترجي يقود هجوم الوداد أمام الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل نهائي إفريقيا - شوبير يحرس مرمى الأهلي.. وحمدي فتحي أساسي أمام الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
الكرة الذهبية ورجل دوري الأبطال.. أبرز 10 لحظات لـ كريم بنزيمة مع ريال مدريد ساعة | تقرير في الجول
مباشر وداع بنزيمة - ريال مدريد (1)-(1) بلباو.. هدف غير محتسب ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد