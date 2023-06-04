رابطة الأندية تعلن عقوبات أحداث مباراة الإسماعيلي والمقاولون

الأحد، 04 يونيو 2023 - 18:16

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن عقوبات أحداث مباراة المقاولون العرب أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقررت إدارة المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو الرابطة ما يلي:

1- توقيع غرامة مالية على الإسماعيلي قيمتها 50 ألف جنيه لعدم امتثال اللاعبين والجهاز الفني والإدارى لقرار الحكم ما أدى لتعطيل المباراة.

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2- توقيع غرامة مالية على الإسماعيلي قيمتها 20 ألف جنيه للسباب الجماعى من الجماهير ضد الحكم.

3- توقيع غرامة مالية على الاسماعيلى قيمتها 50 ألف جنيه لنزول مسؤولو العلاقات العامة بالنادى ونائب رئيس النادى إلى أرض الملعب دون إذن.

4- إيقاف محمد حمص مدرب عام الإسماعيلي مباراة واحدة للطرد بسبب الاعتراض.

5- منع دخول محمد مظهر المنسق الاعلامى للإسماعيلي أي ملعب وحرمانه من مرافقة الفريق حتى نهاية الموسم مع إخطار الجهات الأمنية بذلك.

6- منع دخول عامل الملابس أي ملعب وحرمانه من مرافقة الفريق حتى نهاية الموسم.

ماذا حدث؟

المباراة توقفت لأكثر من 20 دقيقة أثناء الشوط الثاني، وهو نفس الأمر الذي حدث قبل أيام في مواجهة إنبي وفيوتشر.

بدأ الجدل في المباراة بالتحديد في الدقيقة 57 عندما تعرض أحمد عاطف لاعب المقاولون للاعتراض داخل منطقة الجزاء من قبل محمد حسن لاعب الإسماعيلي.

ليحتسب الحكم عبد العزيز السيد تسلل على المقاولون، لكن غرفة الفيديو أكدت له أنه لا يوجد تسلل وهناك خطأ ضد محمد حسن.

قبل أن يعود الحكم في قراره ويحتسب ركلة جزاء للمقاولون العرب.

الأمر الذي جعل فريق الإسماعيلي يخرج من أرض الملعب ويرفض استكمال المباراة.

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وبالفعل استمر اللعب متوقفا منذ الدقيقة 57 وسط محاولات لإرجاع الإسماعيلي عن قراره والعودة لاستكمال المباراة.

في النهاية نجحت هذه المحاولات وعاد فريق الإسماعيلي إلى أرض الملعب بعد توقف لأكثر من 20 دقيقة.

وعاد اللعب بضربة الجزاء للمقاولون العرب وتقدم جون أوكلي لتسديد الكرة وسجل منها هدف فريقه الثاني في الدقيقة 79.

في النهاية خطف الإسماعيلي التعادل بهدف في الدقيقة 109 عن طريق محمد الشامي الذي استغل خطأ محمود أبو السعود حارس الإسماعيلي في الإمساك بالكرة وتوغل بها ثم سدد بالقدم اليسرى في الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

رابطة الأندية الإسماعيلي الدوري المصري المقاولون العرب
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