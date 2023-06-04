تشكيل ريال مدريد - بنزيمة أساسي في مباراته الوداعية ضد بلباو

الأحد، 04 يونيو 2023 - 17:45

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - كريم بنزيمة

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أتلتيك بلباو.

وسيلعب ريال مدريد ضد بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

وتشهد المباراة تواجد كريم بنزيمة في التشكيل الأساسي في الظهور الأخير لكريم بنزيمة بقميص ريال مدريد الذي أعلن النادي رحيله بنهاية تعاقده.

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المباراة ستكون الأخيرة أيضا لكل من ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد الذين أعلن النادي رحيلهم والذين يجلسون على دكة البدلاء.

المباراة قد تشهد أيضا الظهور الأخير لكل من ناتشو فيرنانديز وداني سيبايوس الذين ينتهي تعاقدهما بنهاية الموسم ولم يتوصل لاتفاق لتجديده حتى الآن.

وجاء تشكيل ريال مدريد بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز.

الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - داني سيبايوس.

الهجوم: رودريجو جوس - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 77 نقطة بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يحتل بلباو المركز الثامن برصيد 50 نقطة بفارق الأهداف عن أوساسونا صاحب المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

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