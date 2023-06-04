رسالة مؤثرة من نيمار لـ ميسي.. والأرجنتيني يرد

الأحد، 04 يونيو 2023 - 16:32

كتب : FilGoal

نيمار وميسي - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

ودع البرازيلي نيمار جناح باريس سان جيرمان زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فك ارتباطه بالنادي الباريسي.

وأعلن باريس سان جيرمان رسميا رحيل ميسي يوم السبت، وذلك بنهاية عقده هذا الموسم.

وقال نيمار عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أخي.. لم تسر الأمور كما كنا نتمنى، لكننا جربنا كل شيء. كان من دواعي سروري اللعب لعامين آخرين معك".

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وأضاف "أتمنى لك التوفيق في خطوتك الجديدة، كن سعيدا.. أحبك ميسي".

ورد ميسي قائلا "شكرا نيمار، لقد استمتعنا باللعب معا والوجود معا يوما بعد يوم".

وأكمل "أتمنى لك كل التوفيق. إلى جانب كونك شخص غريب الأطوار، فأنت شخص جميل وهذا كل ما يهم في النهاية. أحبك كثيرا نيمار".

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل ليونيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي بعد عامين لعبهما.

وكتب باريس عبر حساباته الرسمية: "يود نادي باريس سان جيرمان أن يتقدم بجزيل الشكر إلى الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، والفائز بالدوري الفرنسي مرتين".

وأضاف باريس: "بعد موسمين في العاصمة الفرنسية تنتهي مغامرة ليو ميسي وباريس سان جيرمان في نهاية الموسم".

وأتم "يتمنى النادي المزيد من النجاحات إلى ليو لبقية حياته الكروية".

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين قبل نهاية عقده.

أما على الصعيد الدولي فقد ظفر بكوبا أمريكا 2021، أول ألقاب الأرجنتين منذ عام 1993.

وفي قطر 2022 حقق أخيرا لقب كأس العالم، الغائب منذ عام 1986.

نيمار ليونيل ميسي برشلونة باريس سان جيرمان
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