بعد رحيل بنزيمة.. 4 لاعبين اعتزلوا في ريال مدريد خلال 23 عاما

أعلن ريال مدريد الإسباني رحيل قائده الفرنسي كريم بنزيمة بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يعني أن هناك 4 لاعبين فقط اعتزلوا بقميص الملكي منذ بداية الألفية.

وخلال 23 عاما وعبر حقبتي "جلاكتيوس" في ريال مدريد لم يعلق سوى 4 لاعبين حذائهم مع ريال مدريد.

FilGoal.com يستعرض معكم الرباعي وأبرز من سبقهم بتعليق حذائهم مع الملكي.

مانولو سانشيس

لم يعرف المدافع الإسباني طيلة مسيرته سوى ريال مدريد، بدءا من فريق كاستيا حتى 1984 ووصولا للاعتزال بقميص الفريق الأول عام 2001.

قائد ريال مدريد المعتزل بعمر 36 عاما خاض 710 مباراة رسمية في جميع المسابقات سجل خلالها 40 هدفا.

أما في الدوري الإسباني خاض 523 مباراة وسجل فيها 33 هدفا.

ورفع 21 لقبا مختلفا بقميص الملكي.

بودو إيلنجر

الحارس الألماني الفائز بلقب كأس العالم 1990، انضم لريال مدريد عام 1996 قادما من كولن.

وساهم في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس موسم 1997-98.

في نهاية موسم 2000-2001 أعلن اعتزاله بعد 5 مواسم بقميص الملكي حقق خلالها 5 ألقاب منها 2 لدوري الأوروبي.

واختارته صحيفة "ماركا" الإسبانية في تشكيل أفضل 11 محترف في تاريخ ريال مدريد والذي أُعلن عام 2013.

زين الدين زيدان

أعلن زيدان قراره بالاعتزال بعد نهاية مشوار فرنسا في كأس العالم 2006.

خاض آخر مباراة له بقميص الملكي ضد فياريال والتي انتهت بالتعادل 3-3، ورفع جمهور سانتياجو بيرنابيو لافتة ضخمة للفرنسي كُتب عليها: "شكرا لسحرك".

أغلى لاعب في التاريخ آنذاك توج مع ريال مدريد خلال 5 مواسم بـ 6 ألقاب مختلفة، خلال 230 مباراة سجل 49 هدفا.

خاض زيدان كأس العالم 2006 والجميع يعرف باقي القصة.

جيرزي دوديك

آخر من اعتزل بقميص ريال مدريد حتى يومنا هذا.

الحارس البولندي انضم في 2007 قادما من ليفربول بدون مقابل.

اكتفى بدور البديل للإسباني إيكر كاسياس وشارك في 12 مباراة استقبل خلالها 18 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 3.

شارك لآخر مرة ضد ألميريا كبديل في آخر الدقائق وحصل على ممر شرفي من لاعبي الملكي.

ومن ذلك اليوم لم يعتزل أي لاعب بقميص الملكي.

هناك العديد من الأسماء التي أعلنت اعتزالها بقميص الملكي أبرزها:

فرينك بوشكاش وباكو خينتو وميجيل مونوز وخوسيه سانتامريا وأمانيكو وجويو بينتو وفيسينتي ديل بوسكي وميجيل أنخيل وماريانو جارسيا ريمون وخورخي فالدانو وأنطونيو ماكيدا وسانتييانا وخوسيه أنطونيو كاماتشو وشيندو وباكو بويو.

وهناك العديد من الأسماء لم تعتزل بقميص ريال مدريد مثل كريم بنزيمة وستواصل مسيرتها مع أندية أخرى.

أبرزها بالطبع مارسيلو والذي يلعب حاليا لفلومينينسي البرازيل وهو ثاني أكثر لاعب حصدا للألقاب بقميص الملكي.

كذلك الويلزي جاريث بيل الذي حقق 18 لقبا وسجل ما يفوق الـ 100 هدف واعتزل بقميص لوس أنجلوس الأمريكي.

بالتأكيد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي وراؤول جونزاليس وجوتي هيرنانديز أحد القادة التاريخيين للفريق.

أيضا الظهير البرازيلي روبرتو كارلوس أو النجم الإنجليزي ديفيد بيكام أو رونالدو الظاهرة.

الحارس التاريخي إيكر كاسياس أيضا استمرت مسيرته بعد الملكي مع بورتو البرتغالي.

الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو لم يعتزل بقميص الملكي بل مع إسبانيول.

ومع الأنباء عن رحيل لاعبين أخرين عن ريال مدريد خلال الأيام المقبلة، من سيعتزل بقميص ريال مدريد؟