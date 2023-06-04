رسالة وداعية مؤثرة من فينيسيوس لـ بنزيمة

الأحد، 04 يونيو 2023 - 15:08

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

ودع البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد زميله المخضرم كريم بنزيمة الذي فك ارتباطه بالنادي الملكي يوم الأحد.

وأعلن نادي ريال مدريد رسميا رحيل قائده الفرنسي كريم بنزيمة ظهر الأحد، وذلك بنهاية عقده هذا الموسم.

وجاءت رسالة فينيسيوس جونيور الوداعية لكريم بنزيمة على النحو التالي:

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بنزفيني، فينزيمة، أيا كان. كانت النتيجة دائمًا هي نفسها: الأهداف، والضحك، والألقاب، وقبل كل شيء، التعلم.

عندما وصلت من البرازيل إلى مدريد في 2018 كمراهق، وأنا خجول جدا، كنت أول من استقبلني. لن أنسى ذلك أبدا.

لقد نشأت معك. لقد فزنا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية معًا. وتمكنت من التصفيق لك حين فزت بالكرة الذهبية.

سنفتقدك بشكل كبير.. شكرا لك على كل شيء يا أسطورة.

وارتبط بنزيمة بالانتقال إلى الدوري السعودي وبالتحديد إلى اتحاد جدة بطل الدوري الذي يضم الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الملكي فك ارتباطه ببنزيمة خلال بيان رسمي ظهر الأحد.

وأفاد في البيان: "اتفق نادي ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تُنسى كلاعب لنادينا".

وأضاف البيان "يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا".

وأتم "ريال مدريد هو بيت كريم بنزيمة وسيظل دائما، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

ويقام حفل توديع كريم بنزيمة في مقر ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل

عقد بنزيمة مع النادي الملكي ينتهي في 30 يونيو 2023.

وأصبح بنزيمة رابع لاعب يرحل من صفوف ريال مدريد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

وخاض المهاجم الفرنسي 42 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 30 هدفا وصناعة 6 آخرين.

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