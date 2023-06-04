أس: بنزيمة لن يكون الراحل الوحيد عن ريال مدريد يوم الأحد

ذكرت جريدة أس الإسبانية أن كريم بنزيمة قائد ريال مدريد لن يكون الراحل الأخير عن النادي هذه الأيام.

وأعلن نادي ريال مدريد رسميا رحيل قائده الفرنسي كريم بنزيمة ظهر الأحد، وذلك بنهاية عقده هذا الموسم.

وأفادت أس أنه من المنتظر أن يعلن ريال مدريد رحيل أحد اللاعبين يوم الأحد، بعد صدمة الانفصال عن كريم بنزيمة ظهر الأحد.

وتحوم الشكوك إلى الآن حول المدافع ناتشو ولاعب الوسط لوكا مودريتش.

وأصبح بنزيمة رابع لاعب يرحل من صفوف ريال مدريد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد.

الراحلون عن ريال مدريد هذا الموسم 👑 ▪رحيل كريم بنزيمة ▪رحيل ماركو أسينسيو ▪رحيل إدين هازارد ▪رحيل ماريانو دياز end of an era 👏 pic.twitter.com/ac8uhsDHUi — FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023

يذكر أن ريال مدريد سيوفر أكثر من 80 مليون يورو كرواتب بعد رحيل الرباعي.

وأعلن النادي الملكي فك ارتباطه ببنزيمة خلال بيان رسمي ظهر الأحد.

▪ بعد إعلان رحيله عن ريال مدريد.. نعيد لكم نشر كوميك بوك كريم بنزيمة بنزيمة اسطورة كروية شاء الناس أو رفضوا 👑 ضع سماعتك 🎧 واستمتع معنا بالتجربة 👀📺pic.twitter.com/2x8KFy22Uf — FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023

وأفاد في البيان: "اتفق نادي ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تُنسى كلاعب لنادينا".

وأضاف البيان "يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا".

وأتم "ريال مدريد هو بيت كريم بنزيمة وسيظل دائما، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

ويقام حفل توديع كريم بنزيمة في مقر ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل.

عقد بنزيمة مع النادي الملكي ينتهي في 30 يونيو 2023.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

وخاض المهاجم الفرنسي 42 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 30 هدفا وصناعة 6 آخرين.