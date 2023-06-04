لا جازيتا ديلو سبورت تكشف خطط يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية

بدأ يوفنتوس تحديد الأسماء المرشحة لتعزيز صفوفه الموسم المقبل تحت قيادة كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي الجديد.

وينتظر يوفنتوس تعيين كريستيانو جيونتولي في منصب المدير الرياضي بعد نهاية الموسم مع نابولي لبدء المفاوضات.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن يوفنتوس يفكر في التخلي عن دوشان فلاهوفيتش وفيدريكيو كييزا وأنخيل دي ماريا في الصيف ويبحث عن تعزيزات للخط الأمامي.

والصحيفة الوردية الإيطالية بدأت باسم ويلفريد جنونتو جناح ليدز يونايتد الشاب ومنتخب إيطاليا البالغ 19 عاما.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس ربما يضم اللاعب مستفيدا من هبوط ليدز للدرجة الأولى الإنجليزية مستخدما ويستون ماكيني الذي أعير لصفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وسجل الجناح الشاب هدفين وصنع 4 في أول موسم له بالدوري الإنجليزي.

ولا يبدو أن الإيطالي الشاب هو الاسم الوحيد من الدوري الإنجليزي فيبرز أيضا الغاني كمال الدين سليمانا.

وهناك أيضا محادثات مع ساسولو لتعزيز الوسط عن طريق دافيدي فراتيسي وكذلك الجناح الفرنسي أرماند لاورينت.

في مركز المهاجم يفكر يوفنتوس في بيع الصربي ومحاولة تعويضه بـ جانلويكا سكاماكا مهاجم وست هام بنظام الإعارة مع أحقية الشراء.

ويعاني سكاماكا في فرض نفسه على تشكيل وست هام خاصة بسبب الإصابة، فسجل 8 أهداف في 27 مباراة فقط طيلة الموسم، ولديه فرصة التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي عندما يواجه فيورنتينا.

ويظهر اسم راسموس هويلاوند مهاجم أتالانتا الإيطالي الذي تألق في الفترة الأخيرة خاصة مع منتخب الدنمارك.

وسجل الدنماركي البالغ 20 عاما 15 هدفا وصنع 7 في 41 مباراة بالدوري الدوري الإيطالي في أول مواسمه مع أتالانتا.

وواصل التقرير عن وجود أسماء أخرى على رادار يوفنتوس أبرزها الفرنسي إيلي واهي مهاجم مونبيلييه الفرنسي، وسانتياجو خيمينيز مهاجم فينيورد الهولندي.

وربما يكون فلاهوفيتش سببا في ضم أي من ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد وكذلك روميلو لوكاكو من تشيلسي والمُعار إلى إنتر بالدخول في صفقة تبادلية.

يوفنتوس يأمل في حجز مقعد مؤهل أوروبي الموسم المقبل إذ يحتل المركز السابع برصيد 59 نقطة ومؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وفي حال أنهى الموسم في المركزين الخامس أو السادس حال انتصاره على أودينيزي وتعثر روما أو أتالانتا سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وتعرض يوفنتوس لخصم 10 نقاط من رصيده في قضية مكاسب رأس المال الوهمية.