نجاح تنظيمي لبطولة الجونة للاسكواش بمشاركة 96 لاعبا من 21 دولة

الأحد، 04 يونيو 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

الجونة للاسكواش 2023

اختتمت الجمعة النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات التي استضافتها مدينة الجونة، خلال الفترة من 26 مايو حتى 2 يونيو، واستمرت لمدة 8 أيام.

وحصد علي فرج لقب الرجال بتغلبه في النهائي على مصطفى عسل، فيما فازت نوران جوهر بلقب السيدات بتفوقها في النهائي على نيلي جيليس.

واحتفلت البطولة هذا العام ببداية عقد جديد بتنظيم مدينة الجونة وievents، بدعم الراعي الرسمي البنك التجاري الدولي مصر CIB الراعي الرئيسي لرياضية الاسكواش منذ أمد بعيد، كما تأتي البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار وكذلك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

حضر حفل الختام كل من: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، ومحمد عاشور رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة، وعمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة ievents.

وشارك في النسخة الحادية عشرة للبطولة 96 لاعبا ولاعبة من 21 دولة حول العالم، وتابعها عدد كبير من المشجعين في المدرجات المخصصة للبطولة بمدينة الجونة. وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات واحدة من أكبر 8 بطولات اسكواش في العالم، وبجوائز مالية تقدر بنحو 330 ألف دولار أمريكي.

وعبر محمد عاشور رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة، عن اعتزازه ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، وأشاد بالتطور الذى تشهده عام بعد عام لتصل الى عقد جديد من النجاح والتميز. و قال عاشور"دائما تعودنا على الأداء النجاح والمستمر من لاعبي الاسكواش خاصة المصريين والذي ساهموا في نجاح البطولة على مدار 11 عاما، مما يعزز من وضع مصر على خريطة تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية المختلفة خاصة لعبة الاسكواش. وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات مثال حي للفكر المستدام الذي تقوم به مدينة الجونة علي مدار أكثر من 34 سنة من تبني رياضات مختلفة وتحقيق قيمة حقيقية".

فيما صرح عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة ievents ومؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش أن بطولة الجونة هذا العام تعتبر من أنجح البطولات وذلك لأنها شهدت حضور جماهيري مكثف من الأدوار التمهيدية من المصريين والأجانب في مدينة الجونة وشهدت أيضا مباريات قوية في جميع الأدوار، واختص بالشكر فريق عمل ievents ومدينة الجونة شريك النجاح وأيضاً بنك CIB الراعي الرسمي للبطولة في الثلاث النسخ الماضية.

الجدير بالذكر أن مدينة الجونة هي مدينة مستدامة تتمتع بمقومات طبيعية تساهم في تشجيع السياحة الرياضية وعلى رأسها رياضة الاسكواش، حيث تتمتع ببنية تحتية مميزة تتمثل في ملاعب للاسكواش منها 4 ملاعب لإقامة الأدوار الأولى، فضلا عن الملعب الزجاجي في مركز الجونة الدولي للمؤتمرات والثقافة، و18 فندقًا في المدينة و9200 وحدة سكنية تم تسليمها، بالإضافة الي وجود مستشفى دولي مزودة بأفضل الخدمات الطبية لضمان راحة وسلامة اللاعبين والزائرين والمقيمين.

بطولة الجونة للاسكواش
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