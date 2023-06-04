رومانو: تمت.. أسينسيو إلى باريس سان جيرمان

الأحد، 04 يونيو 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد

أصبح ماركو أسينسيو على أعتاب الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وكشف فابريسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" أن الإسباني توصل لاتفاق شفهي مع إدارة النادي الباريسي.

ويمتد تعاقده حتى صيف 2027.

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ومن المتوقع أن يوقع الإسباني على التعاقد بعد توديع جماهير ريال مدريد.

وأعلن ريال مدريد أمس السبت رحيل اللاعب بشكل رسمي بعد نهاية تعاقده.

وسبق أن أشارت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن الإسباني البالغ 27 عاما توصل لاتفاق على عقد طويل الأمد براتب سنوي يصل لـ 8.5 مليون يورو.

وانضم أسينسيو لريال مدريد قادما من ريال مايوركا في 2014.

وخاض الجناح الموسم الجاري 50 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.

إجمالا خاض بقميص الملكي 285 مباراة في جميع المسابقات سجل 61 هدفا وصنع 32.

وتوج بـ 17 لقبا مختلفا بقميص الملكي.

ماركو أسينسيو ريال مدريد باريس سان جيرمان
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