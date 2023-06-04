رومانو: تمت.. أسينسيو إلى باريس سان جيرمان

أصبح ماركو أسينسيو على أعتاب الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وكشف فابريسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" أن الإسباني توصل لاتفاق شفهي مع إدارة النادي الباريسي.

ويمتد تعاقده حتى صيف 2027.

ومن المتوقع أن يوقع الإسباني على التعاقد بعد توديع جماهير ريال مدريد.

Paris Saint-Germain are set to complete the signing of Marco Asensio, here we go — confirmed. Verbal agreement in place 🚨🔴🔵🇪🇸 #PSG Contract will be valid until June 2027, Luis Campos is on it. Expectation is to get it signed next week after his farewell to Real Madrid fans. pic.twitter.com/ecCP3lF56k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023

وأعلن ريال مدريد أمس السبت رحيل اللاعب بشكل رسمي بعد نهاية تعاقده.

وسبق أن أشارت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن الإسباني البالغ 27 عاما توصل لاتفاق على عقد طويل الأمد براتب سنوي يصل لـ 8.5 مليون يورو.

وانضم أسينسيو لريال مدريد قادما من ريال مايوركا في 2014.

وخاض الجناح الموسم الجاري 50 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.

إجمالا خاض بقميص الملكي 285 مباراة في جميع المسابقات سجل 61 هدفا وصنع 32.

وتوج بـ 17 لقبا مختلفا بقميص الملكي.