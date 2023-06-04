جالتييه يتحدث عن مستقبله مع سان جيرمان.. وكامبوس يعلق

الأحد، 04 يونيو 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه - باريس سان جيرمان

تحدث كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان عن مستقبله الغامض مع النادي بعد نهاية الموسم.

وحصد جالتييه لقب الدوري الفرنسي مع سان جيرمان لكنه لم ينجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا في ظل الأسماء القوية التي يمتلكها في فريقه.

وقال جالتييه في تصريحات للصحفيين عقب لقاء كليرمون: "عندما استيقظت مبكرا رن هاتفي كثيرا. وقرأت أخبار رحيلي".

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وأضاف "لم أتحدث مع رئيس النادي، لكن كان لدي بعض المحادثات مع لويس كامبوس المدير الرياضي. لم نقل أي شيء حول ذلك".

وتابع "لا استطيع تأكيد أو نفي أي شيء يتعلق بمستقبلي. أعلم أنني سأعقد اجتماعا عاديا مع إدارة النادي لتقييم هذا الموسم، ثم سنرى الاتجاه الذي نسير فيه".

من جهته، قال كامبوس لقناة كانال بلس: "لم نتخذ قرارا، لا بشأن المدرب ولا بشأن اللاعبين".

ومن المرجح أن يرحل جالتييه عن تدريب سان جيرمان، وفقا لتقارير عديدة.

ودخل لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، دائرة المرشحين لتولي تدريب باريس سان جيرمان، حسب جريدة لو باريزيان.

وذكرت الجريدة الفرنسية الشهيرة أن لويس إنريكي أصبح على رأس القائمة في ظل رغبة إدارة سان جيرمان في التخلص من جالتييه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن لويس إنريكي ليس وحده في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الباريسي الموسم المقبل، ولكن يتواجد معه اسمين آخرين.

وكانت تقارير عديدة في الأسابيع الأخيرة قد ربطت لويس إنريكي بقطبي السعودية النصر والهلال.

ويبحث النصر، الذي يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو، عن بديل للفرنسي رودي جارسيا الذي أقيل من منصبه مؤخرا.

ولا يرتبط لويس إنريكي بأي عقد حاليًا منذ رحيله عن تدريب إسبانيا عقب توديع كأس العالم 2022 من دور الستة عشر.

وارتبط اسم لويس إنريكي بتدريب تشيلسي وتوتنام هوتسبير بدايةً من الموسم المقبل، لكن مستقبله لم يُحسَم حتى اللحظة.

وسبق لـ لويس إنريكي (53 عامًا) تدريب روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، قبل أن يتولى منتخب إسبانيا منذ 2018، تخللها فترة ابتعاد بسبب وفاة ابنته.

ويبحث النصر عن اسم كبير لتولي تدريب الفريق، ومن بين المدربين الذين أشارت إليهم الصحافة: جوزيه مورينيو، وزين الدين زيدان، ومارسيلو جاياردو.

ويتولى حاليًا الكرواتي دينكو يليشيتش تدريب النصر بشكلٍ مؤقت منذ إقالة جارسيا.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن الهلال اقترب من التوقيع مع لويس إنريكي لتولي تدريب الزعيم السعودي خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

ويبحث الهلال عن اسم كبير لتولي تدريب الفريق، خلفا لرامون دياز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه
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