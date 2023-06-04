بسبب وفاة مشجع إثر سقوطه.. إيقاف مباراة ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني

توقفت مباراة ريفر بليت وديفينسا إي خوستيسيا في الدوري الأرجنتيني بعد 25 دقيقة فقط من البداية إثر وفاة مشجع عقب سقوطه من المدرج العلوي لملعب مونيمونتال.

وأعلن نادي ريفر بليت عبر بيان رسمي: "سقط أحد المشجعين في الفراغ من مدرج سيفوري ألتا وتوفي على الفور".

وأوضح النادي أن سعة المدرج كانت ممتلئة بنسبة 90% وقت سقوط المشجع، وأشار "في وقت السقوط لم يكن هناك تدخل من قبل أطراف ثالثة. كما تم التحقق من عدم وجود حالة عنف في المدرجات أو حولها".

وأضاف البيان "أغلق المدرج لمدة 24 ساعة للحصول على أدلة، وقرر النادي تكنيس العلم وإعلان الحداد لمدة يوم واحد".

توقف مباراة ريفر بليت وديفينسا في الدوري الأرجنتيني بعد سقوط مشجع من المدرجات ووفاته.. pic.twitter.com/3lxMYlHTAS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 4, 2023

وبحسب تقرير صحيفة "أوليه" الأرجنتينية فأن المشجع يُدعى بابلو سيرانو (53 عاما) سقط من المدرج بعد مرور ربع ساعة من عمر اللقاء.

وعقب معرفة حكم اللقاء بالأمر بعد مرور 10 دقائق قرر بالاتفاق مع المديرين الفنيين وقائدي الفريقين إيقاف المباراة على أن تستكمل في وقت لاحق.

وأوضح تقرير أوليه بحسب مصادر قضائية بأنه "تحقيق انتحاري".

وكشف التقرير أيضا أن نجله المشجع المتوفي كانت في الملعب أيضا لكن في مدرج مختلف لم تكن على علم بالأمر وعند عودتها رفاقها خورخي بيرتو رئيس النادي بنفسه.

ولم يُحدد بعد موعد استكمال الـ 65 دقيقة المتبقية من عمر اللقاء لحساب الجولة 19 من الدوري.

ويتصدر ريفر بليت الترتيب برصيد 41 نقطة من 18 مباراة بفارق 4 نقاط عن تاييرس كوردوبا.

فيما يحتل ديفينسيا المركز السابع برصيد 30.