الدوري الإيطالي - إنتر يختتم مشواره بفوز على تورينو.. ولاتسيو الوصيف بـ 74 نقطة

أنهى إنتر مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على تورينو بهدف دون رد.

وخاض إنتر اللقاء بتشكيل يجمع بين البدلاء والأساسيين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبدأ سمير هاندانوفيتش في حراسة المرمى فيما خاض روبرتو جاليارديني المباراة الأخيرة له بقميص إنتر.

وقاد روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز هجوم الأفاعي.

وظهر لاعبو إنتر بالراعي الجديد "بارامونت" والذي ظهر على قميص الفريق في مباراة اليوم وسيتواجد أيضا في نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل.

هدف الفوز الوحيد جاء في الدقيقة 37 بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس.

إنتر يفوز بهدف على تورينو ويصعد لوصافة الترتيب بفارق نقطة عن لاتسيو بالمرحلة الأخيرة من الكالشيو#تورينو_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Fm7KpIQSjb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 3, 2023

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أهدر أنطونيو سانابريا فرصة تسجيل هدف التعادل، ما جعل إيفان يوريتش المدير الفني للتورو يسقط أرضا.

ماذا أضعت يا سنابريا؟ فرصة أمام المرمى تضيع وتضيع معها فرصة التعادل.. لكن كيف كانت ردة فعل يوريتش مدرب تورينو#تورينو_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/gE0K7Qf7KP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 3, 2023

الفوز رفع رصيد إنتر لـ 72 نقطة حسم بها مقعده في المركز الثاني.

وحسم لاتسيو مقعد الوصافة لصالحه برصيد 74 نقطة بتسجيل ثنائية ضد إمبولي.

وثاني أكبر عدد من النقاط يحققه نسور العاصمة في تاريخه بالدوري الإيطالي بعد موسم 2019-20 برصيد 78 نقطة وحل حينها رابعا.

وهو أفضل مركز حققه الفريق في الدوري الإيطالي منذ موسم 1999-2000 عندما توج بلقب الدوري.

وسجل ثنائية نسور العاصمة كل من أليسيو رومانيولي في الدقيقة 48.

واختتم لويس ألبرتو النتيجة بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

لاتسيو يستعيد الوصافة وينهي الموسم بانتصار على إمبولي بهدفين دون رد شاهد الهدفين..#إمبولي_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/fARUPqsWOe — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 3, 2023

وودع كريمونيسي الدوري بالفوز على ميدانه على ساليرنتانا بنتيجة 2-0.

وحقق كريمونيسي 72 نقطة لم تكن كافية ليعود أدراجه سريعا في الدرجة الثانية الإيطالية.