الدوري الإيطالي - إنتر يختتم مشواره بفوز على تورينو.. ولاتسيو الوصيف بـ 74 نقطة

الأحد، 04 يونيو 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

مارسيلو بروزوفيتش - إنتر

أنهى إنتر مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على تورينو بهدف دون رد.

وخاض إنتر اللقاء بتشكيل يجمع بين البدلاء والأساسيين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبدأ سمير هاندانوفيتش في حراسة المرمى فيما خاض روبرتو جاليارديني المباراة الأخيرة له بقميص إنتر.

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وقاد روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز هجوم الأفاعي.

وظهر لاعبو إنتر بالراعي الجديد "بارامونت" والذي ظهر على قميص الفريق في مباراة اليوم وسيتواجد أيضا في نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل.

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هدف الفوز الوحيد جاء في الدقيقة 37 بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أهدر أنطونيو سانابريا فرصة تسجيل هدف التعادل، ما جعل إيفان يوريتش المدير الفني للتورو يسقط أرضا.

الفوز رفع رصيد إنتر لـ 72 نقطة حسم بها مقعده في المركز الثاني.

وحسم لاتسيو مقعد الوصافة لصالحه برصيد 74 نقطة بتسجيل ثنائية ضد إمبولي.

وثاني أكبر عدد من النقاط يحققه نسور العاصمة في تاريخه بالدوري الإيطالي بعد موسم 2019-20 برصيد 78 نقطة وحل حينها رابعا.

وهو أفضل مركز حققه الفريق في الدوري الإيطالي منذ موسم 1999-2000 عندما توج بلقب الدوري.

وسجل ثنائية نسور العاصمة كل من أليسيو رومانيولي في الدقيقة 48.

واختتم لويس ألبرتو النتيجة بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وودع كريمونيسي الدوري بالفوز على ميدانه على ساليرنتانا بنتيجة 2-0.

وحقق كريمونيسي 72 نقطة لم تكن كافية ليعود أدراجه سريعا في الدرجة الثانية الإيطالية.

إنتر لاتسيو الدوري الإيطالي
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