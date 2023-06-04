بقوا وربما لن يبقى هو.. نانت ينجو من الهبوط في الجولة الأخيرة بدون مصطفى محمد

ضمن نانت بقاءه في الدوري الفرنسي بعد فوزه على أنجيه بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

الفوز أتى بهدف إيجناتيوس جاناجو من صناعة لودوفيك بلاس في الدقيقة 16.

وأدرك أنجيه التعادل الذي كان ليسقط نانت إلى الدرجة الثانية في الدقيقة 43 بواسطة عبد الله سيما، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

واختتم نانت تبديلاته الخمسة بدون مشاركة مهاجمه مصطفى محمد.

فوز نانت كان كافيا لضمان البقاء بفضل خسارة منافسه أوكسير على يد لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

جاء ذلك بفضل هدفي أليكسيس كلود موريس في الدقيقتين 19 و48، والثالث من لويس أوبيندا في الدقيقة 78، مقابل هدف تقليص الفارق من مباي نيانج لاعب ميلان السابق في الدقيقة 71.

بذلك حسم نانت موقعه في الدوري الفرنسي للموسم المقبل، برصيد 36 نقطة في المركز السادس عشر.

بينما هبط أوكسير (35 نقطة) رفقة أجاكسيو (26) وتروا (24) وأنجيه (18).

ويهبط 4 فرق هذا الموسم ويصعد 2، تمهيدا لتقليص عدد الفرق إلى 18.

ومازال مصير مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي غامضا سواء بالاستمرار مع فريقه الفرنسي أو العودة لنظيره التركي أو ربما انتقال لناد آخر.

ووفقا لموقع "فاناتيك" التركي في تقرير له اليوم الجمعة فإن مدرب جالاتا سراي أوكان بوروك يرغب في استعادة مصطفى محمد ليحل محل بافيتيمبي جوميز.

وسيكون مصطفى وفقا للتقرير هو المهاجم الثاني في صفوف الفريق التركي الموسم المقبل في ظل حجز المركز لماورو إيكاردي.

لكن على عكس ذلك التقرير فإن موقع "أكسام" التركي ذكر أن نانت لا يرغب في تحويل إعارة مصطفى لانتقال نهائي وبناء عليه لا يرغب مهاجم منتخب مصر في العودة إلى جالاتا سراي.

وذكر التقرير أن مصطفى يملك عرضا من مونبيليه وهو يرغب في الاستمرار في الدوري الفرنسي.

ولعب مصطفى محمد 36 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل 8 أهداف وصنع 3.