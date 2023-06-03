مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة وقف القيد بسبب رمضان صبحي

كشف مصدر من نادي بيراميدز حقيقة الأنباء عن صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف قيد النادي بسبب عدم سداد القسط الثالث وفوائده لصالح نادي هدرسفيلد الإنجليزى في صفقة انتقال رمضان صبحي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا صحة لإيقاف قيد النادي. هناك مفاوضات قائمة بين بيراميدز وهدرسفيلد للتوصل إلى اتفاق بخصوص المبلغ الذي يقدر بقرابة 500 ألف جنيه استرليني قيمة القسط الأخير وفوائده".

وأضاف "هدرسفيلد هو من طلب إنهاء الموضوع بصورة ودية في ظل طول الإجراءات القانونية منذ صدور قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر ديسمبر 2022 والذي ألزم بيراميدز بسداد هذه الأموال، ولكن الأمر لم يحسم في ظل طعون بيراميدز المستمرة".

وأوضح "بيراميدز سيحرم من القيد في حالة عدم الالتزام بالسداد وانتهاء النزاع بشكل كامل بعد استنزاف كل درجات التقاضي وهذا لم يحدث حتى الآن".

وكان رمضان صبحي قد انضم إلى صفوف هدرسفيلد قادما من الأهلي في مطلع موسم 2018-2019، ثم عاد معارا للأحمر في يناير 2019.

في نهاية الموسم أعلن الأهلي عدم التوصل لاتفاق لضم اللاعب، الذي قرر الانتقال إلى بيراميدز في صيف 2019.

ويغيب رمضان صبحي حاليا بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضامة، والتي تعرض لها في المباراة قبل الماضية أمام الاتحاد السكندري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر الذي لعب 5 مباريات أقل.