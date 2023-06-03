مرموش لـ دوري المؤتمر.. لايبزج يحافظ على لقب كأس ألمانيا ضد فرانكفورت

السبت، 03 يونيو 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونو - لايبزج

حقق لايبزج لقب كأس ألمانيا للمرة الثانية على التوالي بالفوز على إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-0، وهو ما يعني مشاركة فرانفكورت رفقة نجمنا المصري عمر مرموش الموسم المقبل في دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل هدفا اللقاء: كريستوفر نكونكو ودومينيك سوبوسلاي.

وبذلك سيشارك عمر مرموش مع فرانكفورت الموسم المقبل في دوري المؤتمر الأوروبي بفضل احتلال المركز السابع في الدوري الألماني.

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وأصبح لايبزج ثامن فريق في ألمانيا يحافظ على لقب الكأس بعد بايرن ميونيخ 4 مرات وفورتونا دسلدورف وكولن وشالكه وفرانكفورت وكارلسروه ودريسدين.

وبات ثالث فريق فقط يحقق اللقب مرتين متتاليتين خلال آخر 40 عاما بعد شالكه وبايرن ميونيخ.

ورفع لايبزج رصيده التهديفي لـ 23 هدفا في النسخة الحالية من البطولة كثاني أكثر فريق سجل أهداف في نسخة واحدة من البطولة بعد فردير بريمن في 2003-04 في 27 مباراة.

وتخطى لايبزج في مشواره كل من توتونيا أويتسين بالفوز 8-0 ثم هامبورج بنتيجة 4-0 ثم هوفنهايم بالفوز 3-1.

وفي ربع النهائي أقصى بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0، ثم اكتسح فرايبورج بالفوز 5-1.

وصف المباراة

كاد لايبزج أن يتقدم مبكرا بتسديدة من تيمو فيرنر في الدقيقة الرابعة من داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته تصدى لها كيفين تراب ببراعة.

وأهدر نكونكو فرصة تسجيل هدف التقدم قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول حيث مرت تسديدته بجوار القائم الأيمن.

وفي الشوط الثاني أبعد جالوتشي حارس لايبزج تسديدة رائعة من ماريو جوتزه في الدقيقة 64.

وقبل 19 دقيقة على نهاية اللقاء تلقي نكونكو تمريرة سددها من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأقدام الدفاع وغالطت كيفين تراب وسكنت الشباك.

الفرنسي البالغ 25 عاما وصل للهدف الـ 23 له هذا الموسم في جميع المسابقات.

وفي الدقيقة 85 تلقي المجري سوبوسلاي تمريرة بينية من نكونكو وسدد على يمين تراب معلنا تأكيد فوز لايبزج بلقب الكأس.

وضمن لايبزج المشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروباب بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الألماني.

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