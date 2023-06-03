الهلال يعلن رحيل رامون دياز

السبت، 03 يونيو 2023 - 22:40

كتب : FilGoal

رامون دياز

أعلن نادي الهلال السعودي رحيل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عن قيادة الفريق.

وكتب حساب الهلال عبر تويتر، موجها الشكر إلى رامون دياز على كل شيء.

وتولى دياز قيادة الهلال السعودي للمرة الثانية في فبراير 2022.

وقاد المدرب الأرجنتيني الزعيم السعودي في 60 مباراة، وحقق 41 فوزا و9 تعادلات وتعرض لـ 10 هزائم.

وتوج دياز مع الهلال بلقب الدوري في 2021-2022، وخسر نهائي كأس الموسم ذاته أمام الفيحاء، قبل أن يتوج بالكأس في الموسم الذي انتهى لتوه 2022-2023،

بالفوز على الوحدة في النهائي بركلات الترجيح، واحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري.

على الصعيد القاري والعالمي خسر الهلال نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد داياموندز الياباني، وبلغ نهائي كأس العالم للأندية وحقق الفضية بالخسارة أمام ريال مدريد.

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