دوري المحترفين - راية آخر المتأهلين من ترقي الدرجة الثالثة

صعد نادي راية إلى دوري المحترفين الجديد ليكون ثالث الأندية المتأهلة من دورات الترقي في دوري الدرجة الثانية.

وفاز راية على مالية كفر الزيات بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويحسم البطاقة المتبقية.

فيما فاز دلفي على بلقاس بنتيجة 4-1، ولكن رصيده لم يصل لأكثر من 12 نقطة.

وبذلك يتأهل راية رفقة مكادي والنجوم إلى دوري المحترفين الجديد.

كيف يتكون دوري المحترفين؟

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

دورات الترقي من القسم الثالث تضم أوائل المجموعات الأربع لكل منطقة (4 مجموعات في الصعيد من الأولى للرابعة - 4 في القاهرة من الخامسة للثامنة - 4 في بحري من التاسعة للـ 12)، ليتأهل الأول إلى دوري المحترفين، ويتأهل البقية إلى "القسم الثاني ب".