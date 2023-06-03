طلائع الجيش يتمسك بأمل البقاء وينتصر على سموحة بثنائية

حقق طلائع الجيش فوزا مهما على سموحة في الجولة 30 من الدوري المصري بنتيجة 2-0، في أول لقاء تحت قيادة عبد الحميد بسيوني.

سجل ثنائية الجيش: خالد سطوحي ومحمود وادي.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 29 من 30 مباراة في المركز السادس عشر على بعد نقطتين من مراكز البقاء.

فيما تكبد سموحة هزيمته الثانية تواليا وتوقف الرصيد عند 35 نقطة في المركز العاشر.

التشكيل

قاد محمود وادي هجوم طلائع الجيش في تشكيل عبد الحميد بسيوني الأول.

وتولى بسيوني مهمة تدريب الفريق خلفا لعماد النحاس الذي رحل بعد الخسارة ضد الزمالك.

في المقابل يبدأ سموحة بثلاثي هجومي مكون من مصطفى سعد – بنيامين بواتينج – صديق أوجولا.

وصف المباراة

كاد كريم طارق أن يسجل هدف مبكرا لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة الأولى.

ضغط الطلائع أسفر عن هدف في الدقيقة 18 عرضية من أحمد سمير أودعها خالد سطوحي بتسديدة في الشباك.

أول تهديد حقيقي من سموحة في الشوط الأول جاء بتسديدة من التونسي مالك بعيوي لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 37.

ومع الوصول للدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أرسل أحمد متعب عرضية ارتقى لها الفلسطيني محمود وادي وسجلها في الشباك معلنا هدف التقدم الثاني للطلائع ومعه انتهى الشوط الأول.

دفع أحمد سامي مدرب سموحة في بداية الشوط الثاني بأكثر من تغيير بحثا عن تقليص الفارق.

كاد البديل محمد عصام بعد مجهود فردي أن يسجل هدف التعادل لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وفي الدقيقة 83 تحصل سموحة على ركلة جزاء بعد خطأ من أحمد أيمن منصور صوب محمد سعيد.

صديق أوجولا سدد كرة أرضية على يسار محمد شعبان الذي أمسك الكرة بسهولة لتظل النتيجة على حالها وينتصر طلائع الجيش.