انتهى صراع الهبوط - نانت (1)-(0) أنجيه.. أوكسير (1)-(3) لانس.. بقاء رفاق مصطفى محمد

السبت، 03 يونيو 2023 - 22:08

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للجولة الأخيرة في الدوري الفرنسي، والحاسمة في صراع الهبوط والبقاء.

ويتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد بدلاء فريقه أمام أنجيه في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الفرنسي.

ويصارع نانت لأجل البقاء في الدوري الفرنسي، الذي يهبط منه 4 فرق هذا الموسم ويصعد 2، تمهيدا لتقليص عدد الفرق إلى 18.

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وحُسم هبوط أنجيه (18 نقطة) وأجاكسيو (23 نقطة) وتروا (23 نقطة) إلى الدرجة الثانية.

المقعد الأخير معلق بين نانت السابع عشر برصيد 33 نقطة، وأوكسير السادس عشر برصيد 35 نقطة.

ويلعب أوكسير ضد لانس ثاني الدوري الذي حسم مقعده في مجموعات دوري أبطال أوروبا مباشرة.

وإذا تساوى الفريقان في النقاط، سيحتكمان لفارق الأهداف.

نانت سجل 36 هدفا وتلقى 55 (-19)، بينما سجل أوكسير 34 هدفا وتلقى 60 (-26).

بكلمات أخرى، إذا فاز نانت وتعادل أوكسير سيبقى نانت في الدوري.

فوز أوكسير يرسل نانت إلى الدرجة الثانية أيا كانت نتيجته، وخسارة أو تعادل نانت يحسمان هبوطه دون النظر لنتيجة أوكسير.

ولعب مصطفى محمد 36 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل 8 أهداف وصنع 3.

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الترتيب قبل البداية:

16- أوكسير: 35 نقطة (-26)

17- نانت: 33 نقطة (-19)

الترتيب الحالي المحدث:

16- نانت: 36 نقطة (-18)

17- أوكسير: 35 نقطة (-27)

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نانت (1) - (0) أنجيه

ق 78 نانت يختتم تغييراته الخمسة بدون نزول مصطفى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43 جوووول التعادل لأنجيه من عبد الله سيما ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل

ق 16 جوووووول نانت يسجل الأول بواسطة إيجناتيوس جاناجو بصناعة لودوفيك بلاس

بداية المباراة

أوكسير (1) - (2) لانس

ق 78 جوووول الثالث هذه المرة من لويس أوبيندا

ق 74 جووول ديفر ماكادو يسجل الهدف الثالث ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل

ق 71 جووووول مباي نيانج يقلص الفارق.. أوكسير بحاجة لهدية من الخارج أو لهدفين بأقدامه

ق 48 جوووول كلود موريس يسجل الثاني ويقرب أوكسير من الدرجة الثانية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19 جووووول أليكسيس كلود موريس يسجل بعد انطلاقة فردية رائعة على يمين الحارس إيونوت رادو

بداية المباراة

الدوري الفرنسي مصطفى محمد صراع الهبوط نانت
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