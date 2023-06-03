معركة البقاء.. مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أنجيه

يتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد بدلاء فريقه أمام أنجيه في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الفرنسي.

ويصارع نانت لأجل البقاء في الدوري الفرنسي، الذي يهبط منه 4 فرق هذا الموسم ويصعد 2، تمهيدا لتقليص عدد الفرق إلى 18.

وحُسم هبوط أنجيه (18 نقطة) وأجاكسيو (23 نقطة) وتروا (23 نقطة) إلى الدرجة الثانية.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

خط الدفاع: جواو فيكتور - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - شارل تراوري

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا - صامويل موتوسامي - ماركوس كوكو

خط الهجوم: لودوفيك بلاس - كوينتان مرلين - إيجناتيوس جاناجو

المقعد الأخير معلق بين نانت السابع عشر برصيد 33 نقطة، وأوكسير السادس عشر برصيد 35 نقطة.

ويلعب أوكسير ضد لانس ثاني الدوري الذي حسم مقعده في مجموعات دوري أبطال أوروبا مباشرة.

وإذا تساوى الفريقان في النقاط، سيحتكمان لفارق الأهداف.

نانت سجل 36 هدفا وتلقى 55 (-19)، بينما سجل أوكسير 34 هدفا وتلقى 60 (-26).

بكلمات أخرى، إذا فاز نانت وتعادل أوكسير سيبقى نانت في الدوري.

فوز أوكسير يرسل نانت إلى الدرجة الثانية أيا كانت نتيجته، وخسارة أو تعادل نانت يحسمان هبوطه دون النظر لنتيجة أوكسير.

ولعب مصطفى محمد 36 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل 8 أهداف وصنع 3.