وداعا صاحب الـ7 كرات ذهبية.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي

السبت، 03 يونيو 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل ليونيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكتب باريس عبر حساباته الرسمية: "يود نادي باريس سان جيرمان أن يتقدم بجزيل الشكر إلى الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، والفائز بالدوري الفرنسي مرتين".

وأضاف باريس: "بعد موسمين في العاصمة الفرنسية تنتهي مغامرة ليو ميسي وباريس سان جيرمان في نهاية الموسم".

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وأتم "يتمنى النادي المزيد من النجاحات إلى ليو لبقية حياته الكروية".

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين قبل نهاية عقده.

أما على الصعيد الدولي فقد ظفر بكوبا أمريكا 2021، أول ألقاب الأرجنتين منذ عام 1993.

وفي قطر 2022 حقق أخيرا لقب كأس العالم، الغائب منذ عام 1986.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان
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