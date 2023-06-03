بتسجيل وصناعة تريزيجيه.. طرابزون يسحق فريق كوكا في وداعية هامشيك

السبت، 03 يونيو 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

تريزيجيه أمام أنطاليا سبور

سحق طرابزون سبور ضيفه ألانيا سبور بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري التركي.

شهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه الذي سجل الهدف الأول وصنع الخامس.

وأيضا شارك ماريك هامشيك نجم نابولي السابق، والذي خاض مباراته الأخيرة على ملعب طرابزون قبل الاعتزال، وقبل جولة من نهاية المسابقة خارج الأرض أمام باشاك شهير.

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وغاب أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور بسبب إصابة الركبة التي أنهت موسمه.

تقدم ألانيا بهدف أوموت جونيس في الدقيقة 14، وكان هذا آخر ما سجله الضيوف.

التعادل أتى بقدم تريزيجيه في الدقيقة 18 بعد تمريرة من إدين فيسكا.

وفي الدقيقة 24 سجل هامشيك هدف الوداع من ركلة جزاء، ثم صنع الثالث الذي سجله أناساتزيوس باكاسيتاس في الدقيقة 32.

فيما سجل ينس شترايجر لارسن الهدف الرابع في الدقيقة 35.

وأخيرا صنع تريزيجيه الخامس الذي سجله أوموت بوزوك في الدقيقة 58.

وترك تريزيجيه وهامشيك موقعهما في الدقيقة 62، حيث حل منتصر لهتيمي وعبد القادر عمر بدلا منهما.

الفوز الأكبر لطرابزون هذا الموسم رفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس.

وسجل طرابزون 4 أهداف في الشوط الأول بالدوري التركي للمرة الأولى في تاريخه.

ولعب تريزيجيه 28 مباراة في الدوري التركي، حيث سجل 11 هدفا وصنع 7.

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