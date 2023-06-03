بتسجيل وصناعة تريزيجيه.. طرابزون يسحق فريق كوكا في وداعية هامشيك

سحق طرابزون سبور ضيفه ألانيا سبور بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري التركي.

شهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه الذي سجل الهدف الأول وصنع الخامس.

وأيضا شارك ماريك هامشيك نجم نابولي السابق، والذي خاض مباراته الأخيرة على ملعب طرابزون قبل الاعتزال، وقبل جولة من نهاية المسابقة خارج الأرض أمام باشاك شهير.

وغاب أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور بسبب إصابة الركبة التي أنهت موسمه.

تقدم ألانيا بهدف أوموت جونيس في الدقيقة 14، وكان هذا آخر ما سجله الضيوف.

التعادل أتى بقدم تريزيجيه في الدقيقة 18 بعد تمريرة من إدين فيسكا.

وفي الدقيقة 24 سجل هامشيك هدف الوداع من ركلة جزاء، ثم صنع الثالث الذي سجله أناساتزيوس باكاسيتاس في الدقيقة 32.

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🔴🔵 Marek Hamsik'in Trabzonspor ile iç sahadaki son maçında penaltıdan attığı golün ardından duygusal anlar yaşandı! #SporTotoSüperLig #TSvALY pic.twitter.com/0EfsusJCS6 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 3, 2023

فيما سجل ينس شترايجر لارسن الهدف الرابع في الدقيقة 35.

وأخيرا صنع تريزيجيه الخامس الذي سجله أوموت بوزوك في الدقيقة 58.

وترك تريزيجيه وهامشيك موقعهما في الدقيقة 62، حيث حل منتصر لهتيمي وعبد القادر عمر بدلا منهما.

👏 Marek Hamsik, 61. dakikada oyundan alındı ve taraftar, Slovak oyuncuyu alkışlarla uğurladı! #SporTotoSüperLig #TSvALY pic.twitter.com/qcyfdDwtyq — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 3, 2023

الفوز الأكبر لطرابزون هذا الموسم رفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس.

وسجل طرابزون 4 أهداف في الشوط الأول بالدوري التركي للمرة الأولى في تاريخه.

ولعب تريزيجيه 28 مباراة في الدوري التركي، حيث سجل 11 هدفا وصنع 7.