كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل هدافي الأهلي في نهائيات إفريقيا خلال 4 دقائق؟

يستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 16 في تاريخه، حيث فاز باللقب 10 مرات.

وتوج الأحمر في 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

فيما خسر الشياطين الحمر نهائيات 1983 و2007 و2017 و2018 و2022.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي غدا الأحد في ذهاب النهائي على استاد القاهرة.

النهائي هو الرابع على التوالي للشياطين الحمر، وهي المرة الثانية في تاريخه التي يبلغ بها النهائي 4 مرات متتالية.

الأهلي سجل 35 هدفا في جميع نهائيات دوري أبطال إفريقيا التي خاضها، فهل يمكنك تسمية جميع مسجلي الأهلي في النهائي خلال 4 دقائق؟

ملحوظة: القائمة لا تتضمن نسختي 1983 أمام أشانتي كوتوكو الغاني، و2022 أمام الوداد، حيث لم يعجز الأهلي عن التسجيل في النهائي القاري الأكبر سوى في هاتين المناسبتين.