انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (2) (0) سموحة.. فوز أول لبسيوني
السبت، 03 يونيو 2023 - 19:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش وسموحة في الجولة 30 من الدوري المصري.
ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 29 مباراة.
فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر –قبل الأخير- برصيد 26 نقطة من 29 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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انتهت
ق 84: محمد شعبان يتصدى لركلة جزاء
ق 83: ركلة جزاء لسموحة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: جووول ثاااني.. عرضية أحمد متعب ورأسية محمود وادي
ق 18: جووول أووول.. خالد سطوحي يسجل هدف التقدم لطلائع الجيش بعد عرضية أحمد سمير.
بداية اللقاء
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