التشكيل - وادي يقود خيارات بسيوني الأولى لـ الطلائع.. وبواتينج وأوجولا يقودان هجوم سموحة

أعلن عبد الحميد بسيوني تشكيله الأول لـ طلائع الجيش في مواجهة سموحة في الجولة 30 من الدوري المصري.

وتولى بسيوني مهمة تدريب الفريق خلفا لعماد النحاس الذي رحل بعد الخسارة ضد الزمالك.

ويقود محمود وادي هجوم طلائع الجيش، في المقابل يبدأ سموحة بثلاثي هجومي.

ويلعب مصطفى سعد – بنيامين بواتينج – صديق أوجولا في هجوم الفريق السكندري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي

الهجوم: كريم طارق – إسلام محارب – أحمد سمير

الهجوم: محمود وادي

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا – أحمد شوشة – محمد مغربي – أحمد جمال

الوسط: مالك بعيوي – حسين فصيل – دوكو دودو

الهجوم: مصطفى سعد – بنيامين بواتينج – صديق أوجولا

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر –قبل الأخير- برصيد 26 نقطة من 29 مباراة.