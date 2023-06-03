الدرجة الثانية - دجلة يتمسك بأمل التأهل ويضرب موعدا ناريا مع زد

تمسك وادي دجلة بأمل العودة إلى الدوري الممتاز وفاز على بورتو السويس بهدف دون رد في آخر مباريات الجولة 28 من دوري الدرجة الثانية لحساب مجموعة القاهرة.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمود دياسطي.

ورفع وادي دجلة رصيده لـ 54 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن زد المتصدر صاحب الـ 59 نقطة.

وتتبقى جولتان على نهاية الموسم وسيلتقي الفريقان في الجولة المقبلة -قبل الأخيرة- سويا على استاد القاهرة حيث ملعب زد.

وفي حال فوز دجلة سيصبح الفارق نقطتين فقط حيث سيظل زد أيضا في الصدارة ويُحسم صراع التأهل في الجولة الأخيرة.

حينها سيحل زد ضيفا على السكة الحديد صاحب المركز الثالث والتي انتهت حظوظه في التأهل أمس الجمعة.

بينما سيحل المستقبل سبورت ضيفا على وادي دجلة في الجولة الأخيرة.

وفي حالة فوز أو تعادل زد سيكون التأهل من نصيبه للعودة إلى الدوري الممتاز.

وتراجع السكة الحديد للمركز الثالث برصيد 51 نقطة.