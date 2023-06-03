الخطوة الثانية نحو الثلاثية.. "برايم زيدان" يقود مانشستر سيتي للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 03 يونيو 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

هدف إلكاي جوندوجان - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

في خطوة ثانية نحو الثلاثية التاريخية حقق مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد.

وأصبح مانشستر سيتي على بعد مباراة واحدة لتحقيق الثلاثية التاريخية بعد تتويجه بالدوري والكأس، إذ سيواجه إنتر ميلان بعد أسبوع في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب ويمبلي.

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برايم زيدان

"برايم زيدان" أو زيدان في أعلى مستوياته هكذا وصف كايل ووكر زميله إلكاي جوندوجان مازحا عن أدائه خلال الفترة الأخيرة من الموسم الحالي قبل عدة أسابيع.

وأثبت جوندوجان حديث ووكر خلال تلك المباراة من جديد وسجل هدفا مانشستر سيتي في المباراة ليقود الفريق والتتويج باللقب.

وأصبح جوندوجان هو رابع لاعب يسجل هدفين في تاريخ نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي.

اللقب كان هو السابع في تاريخ مانشستر سيتي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ليعادل عدد ألقاب أستون فيلا.

ويظل الرقم القياسي محمولا باسم أرسنال الذي توج باللقب في 14 مرة.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي بثلاثي هجومي مكون من إيرلنج هالاند وجاك جريليش وبرناردو سيلفا، بينما بدأ مانشستر يونايتد بجادون سانشو وماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز.

أحداث المباراة.

مانشستر سيتي لم ينتظر على الإطلاق وبعد صافرة البداية بـ 13 ثانية فقط سجل جوندوجان الهدف الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء عجز دي خيا عن التحرك نحوها.

هدف جوندوجان كان هو الأسرع في تاريخ نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي.

هالاند حاول تسجيل الهدف الثاني في أكثر من مرة كان أخرها تسديدته التي علت المرمى في الدقيقة الـ 20.

وحاول راشفورد تعديل النتيجة برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة الـ 24.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد على جاك جريليش في الدقيقة الـ 30.

وسجل برونو فيرنانديز هدف التعادل من ركلة الجزاء بنجاح سددها بهدوء على يمين الحارس.

هدف برونو كان هو الأول والوحيد الذي يستقبله مانشستر سيتي خلال البطولة منذ بدايتها في الموسم الحالي.

وأهدر فاران فرصة تسجيل الهدف الثاني من أمام المرمى في الدقيقة الـ 42.

وفي الشوط الثاني تقدم جوندوجان من جديد لمانشستر سيتي بتسديدة جديدة ولكن تلك المرة باليسرى خادعت دي خيا وسكنت الشباك في الدقيقة الـ 51.

وفي محاولة لتسجيل هدف التعادل أجرى تين هاج التبديل الأول بدخول جاراناتشو بدلا من كريستيان إريكسين في الدقيقة الـ 62.

وكاد اللاعب الأرجنتيني أن يتعادل بعد دقيقتين فقط بتسديدة رائعة مرت بجوار المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 76 دخول فيل فودين بدلا من كيفن دي بروين.

وكاد مانشستر يونايتد أن يتعادل في الدقيقة الـ 91 عن طريق فاران ولكن الكرة ارتدت من العارضة بغرابة قبل أن يخرج الدفاع الكرة إلى ركنية.

وسيلعب مانشستر سيتي آخر مباريات الموسم ضد إنتر ميلان يوم 1 يونيو في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أتاتورك بتركيا.

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