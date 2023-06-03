انقلبت الطاولة بنجاح.. برشلونة بطل دوري أبطال سيدات أوروبا للمرة الثانية في تاريخه

حقق برشلونة الإسباني عودة مذهلة في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب فولفسبورج الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب بي إس في أيندهوفن في هولندا.

انطلاقة الفريق الألماني بدأت مبكرا، حيث سجلت إيفا بايور الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ فادح من لوسي برونز ظهيرة برشلونة التي فقدت الكرة في موقع خطير.

وفي الدقيقة 37 أضافت أليكساندرا بوب ثاني الأهداف بصناعة بايور مسجلة الهدف الأول.

باتريشيا جيخارو لاعبة برشلونة قادت حملة قلب الطاولة في الدقيقة 48 بالهدف الأول، بصناعة الدنماركية كارولين جراهام هانسن.

وفي الدقيقة 50 سجلت "باتي" صاحبة الرقم 12 ثاني الأهداف، بصناعة نجمة الوسط الكتالوني أيتانا بونماتي.

هدف الحسم واكتمال العودة أتى في الدقيقة 70 بتوقيع السويدية فريدولينا رولفو، بعد عرضية من ماريونا كالدينتي.

وشهدت المباراة تحطيم الرقم القياسي لعدد الحضور الجماهيري في تاريخ الكرة النسائية على ملاعب هولندا، حيث تواجد 33 ألفا و147 متفرجا، وكان الرقم القياسي هو 30 ألف و640 متفرجا في 2019.

وتوج برشلونة باللقب الثاني في مسيرته، بعد أن حقق الأول في 2021.

وكان هذا هو النهائي الرابع في تاريخ برشلونة، والثاني على التوالي، حيث خسر نهائي 2019 أمام ليون الفرنسي، وفاز في 2021 على حساب تشيلسي الإنجليزي، وخسر نهائي 2022 أمام ليون مرة أخرى، لتصبح النتيجة لقبين من 4 نهائيات.

أما فولفسبورج فقد توقف رصيده عند لقبين في النهائي السادس له، حيث فاز بلقبي 2013 و2014 على حساب ليون وتيريسو السويدي، بينما خسر نهائيات 2016 و2018 و2020 جميعا على يد ليون.

وتمكن برشلونة من معادلة النتيجة الإجمالية في الأدوار الإقصائية ضد فولفسبورج، حيث كان الألماني قد أخرج الكتلان من ربع نهائي 2014 ونصف نهائي 2020، فيما تمكن برشلونة من إقصاء فولفسبورج في نصف نهائي 2022، والآن في نهائي 2023.

ويتساوى الآن برشلونة مع فولفسبورج وتوربين بوتسدام الألمانيين وأوميا السويدي بلقبين لكل منهم، بينما يحتل ليون الصدارة التاريخية للأبطال بـ 8 ألقاب، يليه إف إف سي فرانكفورت بـ 4 ألقاب.