ذهاب نهائي أبطال إفريقيا.. الأهلي بالأحمر والوداد يرتدي الأسود

السبت، 03 يونيو 2023 - 18:40

كتب : FilGoal

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أسفر الاجتماع الفني لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي على أن يرتدي الفريق الأحمر ألوانه المعتادة.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء غدا الأحد في استاد القاهرة الدولي.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم المعتاد له بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء.

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أما حارس مرمى الأهلي يرتدي الطاقم الأخضر بالكامل.

بينما يرتدي فريق الوداد الطاقم الأسود في المباراة مع الجوارب البيضاء، وحارس المرمى يظهر باللون السماوي بالكامل.

وحضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي.

وتقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من شهر يونيو الجاري في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

الأهلي الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا
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