التشكيل - تريزيجيه يواجه فريق كوكا في غيابه

السبت، 03 يونيو 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

تريزيجيه

يتواجد محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور في تشكيل فريقه لمواجه ألانيا سبور ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

الدوري التركي

ويغيب مواطنه أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور عن الفريق لنهاية الموسم بداعي إصابة في الركبة.

ويخوض ماريك هامشيك نجم نابولي السابق مباراته الأخيرة على ملعب طرابزون سبور مع الفريق، بينما يخوض مباراته الأخيرة على الإطلاق في الجولة المقبلة ضد باشاك شهير خارج الديار، قبل اعتزاله لكرة القدم.

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ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في الدوري التركي برصيد 54 نقطة.

فيما يحتل ألانيا سبور المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.

ويقترب جالاتاسراي (82 نقطة) من حسم لقب الدوري إذا لم يخسر أمام فنربخشة الثاني برصيد 77 نقطة.

وبذلك يشارك تريزيجيه بصفة أساسية للمباراة الثالثة على التوالي.

تريزيجيه كوكا الدوري التركي طرابزون سبور
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