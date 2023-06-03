رومانو: ميلان يودع إبراهيموفيتش بعد لقاء هيلاس فيرونا

السبت، 03 يونيو 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

يبدو أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يقضي الساعات الأخيرة له بقميص ميلان الإيطالي.

ويستعد ميلان لمواجهة هيلاس فيرونا في ختام الموسم بالدوري الإيطالي غدا الأحد.

وكشف رومانو الصحفي في شبكة سكاي قائلا: "زلاتان إبراهيموفيتش سيغادر ميلان، النادي قرر تكريم اللاعب في سان سيرو يوم الأحد بعد نهاية تعاقده ولن يمدد التعاقد".

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وشدد "إبرا سيصبح بعمر 42 عاما في أكتوبر، وسيتخذ قراره بشأن مستقبله في الأيام المقبلة".

وتحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان عن مستقبل إبراهيموفيتش قائلا: "للأسف لن يتواجد معنا غدا، حاول لكن لم يستطع فعلها".

وأردف "تحدثنا في الأيام السابقة وأخبرني أنه سيظل معنا، هو والنادي سيقرران المستقبل، وسيتخذ قراره بكل أمانة".

وتحدث صاحب الـ41 عاما لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قائلا: "أنا لست ذلك الشخص الذي يستسلم ولكن يجب أن تشعر بالفرح في الأمر الذي تقوم به".

وواصل "لا يسعني إلا أن أشعر بالسلام فيما يمكنني القيام به بصفتي رقم واحد، وهو لعب كرة القدم لكننا لم نصل إلى هناك حتى الآن، لكنني أعتقد أن مازال هناك لدي شيء ما لأقدمه".

وأكمل "التفكير في الاعتزال؟ لا أعتقد ذلك إن كان علي الاستمرار في اللعب".

واستدرك مهاجم إنتر ميلان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق "لكن يجب أن أجد التوازن كما هو الحال في الحياة إذا لم يكن لديك هدوء أو استقرار فأنت قنبلة والقنابل تنفجر".

وأضاف "أنا بخير لقدم عملت كثيرا ولقد دفعت نفسي كثيرا ليس فقط العام الجاري بل العام الماضي كذلك، واحتاجني الفريق وعندما تكون فعلت شيئا ما طوال حياتك فأنت تعرف ما عليك فعله وما لا تستطيع فعله ولكنك تواصل".

وأتم "لن أمنح نفسي السلام لم أجد التوازن، عندما يأتي كل شيء يأتي على الفور، هذا الفكر يدور في رأسي، رأسي قوي للغاية أشعر وكأنني سوبر مان في كل مرة أعود فيها، لكن يجب أن يكون لدي توازن".

إبرا عاد لميلان في يناير 2020 وخاض منذ ذلك الحين في جميع المسابقات 78 مباراة سجل خلالها 37 هدفا وساهم في حصد لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-22.

وخاض إبرا 4 مباريات فقط بقميص ميلان متأثرا بالإصابات وسجل خلالها هدفا وحيدا ليصبح أكبر لاعب يسجل هدفا في الدوري الإيطالي عبر التاريخ.

ميلان زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الإيطالي
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