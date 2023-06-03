مؤتمر بيولي عن مستقبل إبراهيموفيتش وبراهيم دياز ودي كيتيلاري وتقييم الموسم

تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان على مستقبل أبرز لاعبي فريقه وبالأخص زلاتان إبراهيموفيتش الذي يستعد لإنهاء مشواره بقميص الروسونيري بحسب التقارير.

ويستعد ميلان للقاء هيلاس فيرونا غدا الأحد في ختام الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "كنت واثقا من تجديد لياو، اللاعب والنادي أرادا المواصلة، اليوم تحدثت مع رافائيل وقلت له جئت لمكتبي 178 مرة، لدينا علاقة ممتازة، لكن أيضا مع باقي المجموعة، فقط الفريق الجيد هو من يستعيد توازنه بعد شهر صعب مثل يناير الماضي".

وجدد رافائيل لياو تعاقده مع ميلان حتى صيف 2028.

وأضاف عن اللقاء الأخير في الموسم قائلا: "نريد الفوز على هيلاس فيرونا لأننا سنلعب أمام 70 ألف مشجع في سان سيرو، نريد تقديم أفضل ما لدينا ونصبح أكثر فريق تحقيقا للنقاط على ملعبه بعد نابولي".

وحقق نابولي 42 نقطة على ملعبه في الدوري الإيطالي الموسم الجاري يليه ميلان بـ 40 نقطة.

وواصل "خضنا موسما رائعا في دوري أبطال أوروبا ومتوسط في الدوري الإيطالي، استهدفنا إنهاء الموسم في الوصافة، لكن هناك الكثير من الدروس لنتعلم منها وسننضج".

وعن مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق أجاب: "للأسف لن يتواجد معنا غدا، حاول لكن لم يستطع فعلها".

وأردف "تحدثنا في الأيام السابقة وأخبرني أنه سيظل معنا، هو والنادي سيقرران المستقبل، وسيتخذ قراره بكل أمانة".

ورد على مستقبل براهيم دياز قائلا: "تحسن معنا كثيرا، لا أعلم موقفه، عدا زلاتان لم اتحدث عن مستقبل أي لاعب آخر".

وتنتهي إعارة دياز مع ميلان بعد موسمين ولم يتوصل الروسونيري بعد لاتفاق مع ريال مدريد حول الحصول على اللاعب بشكل نهائي.

وتابع عن مستقبل شارل دي كيتيلاري أيضا قائلا: "شارل جاء لمكتبي هذا الأسبوع وأخبرني أنه سيشارك في بطولة أوروبا للشباب مع منتخب بلجيكا، اعتقد أن هذا أفضل خيار له، سنجري تقييما في الفترة الأخيرة بما فيها موقفه".

واكتفى أغلى لاعب في ميركاتو ميلان الصيف الماضي بصناعة هدف وحيد في جميع المسابقات.

وأتم "اعتقد أن باولو مالديني كان كريما عندما قال إن تقييم الموسم يستحق 8 من 10، لم أكن ذكيا في المدرسة وأشعر بالسعادة عندما أحصل على 7 من 10، بالنسبة لي نحصل على 8 من 10 في دوري الأبطال و6 من 10 في الدوري الإيطالي".

ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 67 نقطة وفي حال تعثر لاتسيو ربما يحقق المركز الثالث كأفضل مركز له في الدوري.

وودع ميلان دوري الأبطال من نصف النهائي بالخسارة من الغريم إنتر بنتيجة 3-0 ذهابا وإيابا.