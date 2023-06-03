قرار من اتحاد الكرة بشأن الحكام في الموسم المقبل

السبت، 03 يونيو 2023 - 16:21

كتب : FilGoal

فيتور بيريرا

عقد اتحاد الكرة اجتماعا مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام لمتابعة خطة النهوض بمستوى الحكام وتطوير أدائهم.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي عن رؤية بيريرا لملف الحكام وما سيتن تنفيذه خلال الموسم.

وأشار الاتحاد إلى أن بيريرا قد عرض تقريره المفصل عن أداء اللجنة طوال الفترة الماضية.

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وأوضح بيريرا خلال الاجتماع أنه بصدد عمل معسكر أثناء فترة التوقف لتأهيل الحكام للجولات الفاصلة في الدوري.

كما عرض بيريرا خلال الاجتماع رؤيته الشاملة للموسم المقبل والتي سيتعمد فيها على تقييم الحكام طبقا لمستوياتهم خلال الموسم الحالي وتصنيفهم إلى 3 مستويات فنية أو أكثر يتم على أساسه إسناد المباريات لهم.

كما وضع بيريرا لائحة جديدة للحكام تعتمد على مبدأ الثواب والعقاب يتم تطبيقها بداية من الموسم الجديد.

وتولى بيريرا رئاسة لجنة الحكام المصرية في وسط الموسم الحالي خلفا لمارك كلاتنبرج الذي تقدم باستقالته.

فيتور بيريرا لجنة الحكام اتحاد الكرة المصري
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