تشكيل مانشستر يونايتد – برونو جناح.. وفريد أساسي ضد سيتي

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر سيتي مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في ملعب ويمبلي اليوم السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعد هذه هي أول مرة يلتقي فيها الفريقان في تلك المرحلة من البطولة التي بدأت قبل 152 عاما وبالتحديد في عام 1871.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- فيكتور ليندلوف- رافائيل فاران- آرون وان بيساكا

في الوسط: كريستيان إريكسن- كاسيميرو- فريد

في الهجوم: جادون سانشو- ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز