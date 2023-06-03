تشكيل مانشستر سيتي – دي بروين وهالاند وبيرناردو أساسيون ضد يونايتد

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر سيتي مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في ملعب ويمبلي اليوم السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعد هذه هي أول مرة يلتقي فيها الفريقان في تلك المرحلة من البطولة التي بدأت قبل 152 عاما وبالتحديد في عام 1871.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

في الدفاع: مانويل أكانجي- جون ستونز- روبن دياز- كايل ووكر

في الوسط: إلكاي جوندوجان- رودري- كيفن دي بروين

في الهجوم: جاك جريليش- إرلينج هالاند- بيرناردو سيلفا