مؤتمر تشافي: عودة ميسي أولويتنا.. وهذا موعد تجديد عقدي مع برشلونة

السبت، 03 يونيو 2023 - 15:35

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن عودة ليونيل ميسي تعد كأولوية قصوى للنادي.

ويستعد برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو غدا الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وفي آخر مباريات الفريق بالموسم.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي: "نريد أن ننهي الموسم بشكل جيد ونفوز بالمباراة، نعرف أن سيلتا فيجو في موقف صعب ولكن سنحاول الفوز، اللاعبون يتدربون بشكل جيد ويستمتعون بأنفسهم".

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وتابع "الأولوية لعودة ميسي أو التعاقد مع وسط ملعب؟ أولويتنا واضحة ولا يجب علي أن أتحد عنها على الملأ، سأحب جدا عودة ميسي ومتشوق لذلك، والأمر يعتمد عليه قليلا وأيضا التعاقد مع لاعب وسط ملعب يعد من أولوياتنا".

وعن موعد إرسال العرض الرسمي لميسي قال: "هذا شأن يخص النادي ورئيسه وماتيو أليماني وأنا يمكنني فقط التحدث عن كرة القدم، لقد تحدثت مع ميسي بالفعل وهو يعرف أن عودته ستكون رائعة بالنسبة لنا".

وعن إمكانية التعاقد مع روبن نيفيس قال: "لا يمكنني أن أذهب بعيدا وأتحدث عن الأسماء، النادي بالفعل يعرف أولوياتي ويجب أن أكون واضحا بالنسبة للمراكز ولا أفضل التحدث عن الأسماء".

وشدد "ليفاندوفسكي غير من ديناميكية المجموعة وتأقلم بشكل جيد وهو لاعب من الطراز العالمي".

وعن عملية تجديد عقده مع برشلونة قال: "أنا أقدر الثقة والرئيس عرض علي التجديد عقب خسارتنا لكأس الملك ولن يكون هناك مشاكل في ذلك الأمر وقد يكون التجديد في الأسبوع الحالي أو المقبل".

ويتولى تشافي تدريب برشلونة منذ منتصف الموسم الماضي وخلال تلك الفترة توج الفريق بكأس السوبر الإسباني كما ضمن التتويج بالدوري خلال الموسم الحالي وللمرة الـ 27 في تاريخه.

تشافي هيرنانديز برشلونة الدوري الإسباني ليونيل ميسي
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