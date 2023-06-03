رومانو: والد ماك أليستر يكمل التفاصيل النهائية مع ليفربول خلال ساعات

اقترب ليفربول من حسم صفقة التعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر هذا الصيف.

ويمتد تعاقد ماك أليستر مع برايتون حتى صيف عام 2025 ويمكن مده لعام آخر.

وبحسب فابريزو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن والد أليكسيس ماك أليستر (وكيله) سيسافر إلى إنجلترا في الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن ليفربول يريد إكمال التفاصيل النهائية بشأن اتفاقية الشروط الشخصية.

وأشار إلى أن من المتوقع أن يتم إنجاز الصفقة الأسبوع المقبل ، وسيكون والده في إنجلترا للعمل على ذلك.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت في وقت سابق أن برايتون حدد 60 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل ماك أليستر.

وتتنافس أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول على ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب خط وسط برايتون.

وفقا لما ذكرته قناة "تي واي سي" الأرجنتينة في تقرير سابق لها فإن ناديين من بين هؤلاء الثلاثة اتخذا بالفعل خطوات من أجل التفاوض مع اللاعب.

وأوضح التقرير أن والد اللاعب والذي يقوم بدور وكيله بدأ يستكشف أفضل الاختيارات لنجله.

للاعب صاحب الـ24 عاما انضم إلى برايتون في عام 2019 قادما من أرجنتينيوس جونيورز ثم أعير لناديه مجددا قبل الانتقال معارا لبوكا جونيورز.

ومنذ بداية عام 2020 أصبح ماك أليستر لاعبا أساسيا في صفوف برايتون.

وخاض اللاعب الأرجنتيني مع برايتون الموسم الجاري 40 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 3 آخرين.