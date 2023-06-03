ريال مدريد يعلن رحيل أسينسيو

السبت، 03 يونيو 2023 - 14:40

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

أعلن ريال مدريد رحيل لاعبه ماركو أسينسيو رسميا بنهاية الموسم الجاري عقب سبع سنوات قضاهم رفقة الفريق.

ماركو أسينسيو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ونشر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم السبت قائلا: "يود ريال مدريد توجيه الشكر لماركو أسينسيو الذي دافع عن شعارنا وقميصنا لسبعة مواسم".

وواصل "انضم إلى ريال مدريد حينما كان يبلغ من العمر 20 عاما وتمكن من دخول نادينا كجزء من فريق لعب دور البطولة في واحدة من أنجح فترات تاريخنا".

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وأردف "فاز أسينسيو بـ17 لقبا مع ريال مدريد بواقع 3 كؤوس لدوري الأبطال و4 لكأس العالم للأندية و3 كؤوس سوبر أوروبي، و3 بطولات للدوري الإسباني والسوبر الإسباني ولقب وحيد لكأس الملك".

وأتم البيان "نحن لن ننسى مسيرته وسلوكه المثالي طوال هذا الوقت وريال مدريد هو منزله وسيظل دائما ونتمنى له التوفيق".

وكانت بعض التقارير الصحفية ذكرت قبل عدة أيام أن أسينسيو أتم اتفاقه مع باريس سان جيرمان للانضمام إليه في الانتقالات المقبلة.

ريال مدريد أسينسيو
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