قائمة برشلونة - الظهور الأخير كان في كامب نو.. غياب ألبا وبوسكيتس آخر مباريات الموسم

السبت، 03 يونيو 2023 - 14:36

كتب : FilGoal

تتويج برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سيلتا فيجو غدا الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويختتم برشلونة موسمه بمواجهة سيلتا فيجو خارج ملعبه.

وشهدت القائمة غياب كل من سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذي أعلن الفريق رحيلهما بنهاية الموسم.

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ولعب الثنائي مباراته الأخيرة مع برشلونة ضد مايوركا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب كامب نو.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مارك أندري تير شتيجن - إنياكي بينيا - أرناو تيناس.

الدفاع: أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو - جول كوندي - إريك جارسيا.

الوسط: فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - بابلو توري - أوناي هيرنانديز - باو بريم.

الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوسكي - فيران توريس - رافينيا - مارك جويو.

وضمن برشلونة التتويج باللقب للمرة الـ 27 في تاريخه.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني جوردي ألبا سيرخيو بوسكتس
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