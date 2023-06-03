كاسيميرو: لن أتفاجأ إن غادر فينيسيوس ريال مدريد

لن يشعر كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد بالمفاجأة إن قرر فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الرحيل عن صفوف فريقه بسبب تعرضه للعنصرية.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد كاسيميرو النادي : مانشستر يونايتد ريال مدريد

وتحدث كاسيميرو لموقع "تي إن تي سبورتس" البرازيلي قائلا: "يزعجني إعجاب البعض بتلك التصرفات".

وواصل "هذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها فيني من ذلك الأمر، لقد اشتكى كثيرا، يجب على الدوري الإسباني أن يقوم ببعض التصرفات".

وبرر "لأنه لا يمكن لهم أن يفقدوا لاعبا مثله".

وتابع لاعب ريال مدريد السابق حديثه "أنا سعيد لأنه يلعب لريال مدريد لكنني لن أتفاجأ إن قرر الرحيل والقيام ببعض الأمور الأخرى".

وانضم صاحب الـ22 عاما لريال مدريد قادما من فلامنجو البرازيلي في عام 2018.

وتعرض فينيسيوس جونيور للعديد من الهتافات العنصرية كان آخرها في مواجهة فالنسيا في ملعب الميستايا ما اضطر معه لتعليق من الرئيس البرازيلي والعديد من السياسيين على الواقعة.