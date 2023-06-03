خبر في الجول - الزمالك يجدد تعاقده مع محترفة كرة الطائرة

السبت، 03 يونيو 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

سيدات الزمالك - كرة طائرة

جدد الزمالك عقد لاعبة الفريق لكرة الطائرة البرازيلية ميلكا لوبيسكا لمدة موسم جديد.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك توصل لاتفاق مع ميلكا على تجديد عقد ميلكا لموسم إضافي قبل أن تسافر إلى البرازيل لتحصل على فترة إجازة قبل بداية الموسم الجديد.

اللاعبة البرازيلية انضمت للزمالك في بداية الموسم الماضي وقضمت أداء جيد لذلك قررت إدارة النادي تجديد عقدها لتلعب موسم إضافي.

أخبار متعلقة:
سلة - أوجوستي: محظوظ بمجموعة اللاعبين في الأهلي.. وهذه قائمتي للتتويج بالألقاب مران الزمالك - عودة صبحي ونزلة معوية تبعد ناصر منسي سبورت: هذا موعد إعلان الهلال ضم ميسي تقرير مغربي يكشف حقيقة خلاف مدرب الوداد مع نجم الفريق قبل مواجهة الأهلي

وتوج فريق السيدات بالزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وبطولة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وخسرت فتيات الزمالك نهائي الدوري المصري لحساب الأهلي.

وضمت قائمة الزمالك في بطولة إفريقيا كل من:

ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.

الزمالك كرة طائرة سيدات الزمالك ميلكا لوبيسكا
نرشح لكم
كرة طائرة - اعتزال نهلة سامح القائدة التاريخية لفريق سيدات الأهلي كرة طائرة - اللقب الأول في فجر المشاركات.. سيدات الزمالك يتوجن ببطولة إفريقيا انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى كرة طائرة - رغم تقدمه بشوطين.. الزمالك يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مولودية بوسالم طائرة - الإيطالي فلافيو جولينيلي مدربا لـ منتخب مصر انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة كرة طائرة - الزمالك يلاقي الأنابيب الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - إلى نهائي تاريخي.. سيدات الزمالك يهزمن مولودية الجزائر في بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
لإياب نهائي دوري الأبطال.. حسام غالي رئيس لبعثة الأهلي في المغرب 14 دقيقة | الدوري المصري
فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل معسكر منتخب مصر 27 دقيقة | منتخب مصر
لاعب الوداد: هدفي في الأهلي ستتحدد قيمته بلقاء الإياب 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
وفد سعودي في إنجلترا لإقناع كانتي ساعة | ميركاتو
بنزيمة: كنت أرغب في الاعتزال مع ريال مدريد.. وحلم الطفولة تحول إلى حقيقة ساعة | الدوري الإسباني
بيريز: بنزيمة جاء طفلا ورحل كأسطورة.. واكتسب حق تحديد مصيره لما قدمه للنادي ساعة | الدوري الإسباني
يد - الطيار يترك لايبزيج وينضم لفريق ألماني آخر ساعة | كرة يد
ملف مؤتمر الوداع - طالع كل ما قاله بنزيمة وفلورينتينو بيريز 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 3 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد 4 الدرجة الثالثة – بعد إنجاز كأس مصر وبني عبيد.. أحمد عيد يقود النجوم للتأهل إلى دوري المحترفين