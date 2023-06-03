خبر في الجول - الزمالك يجدد تعاقده مع محترفة كرة الطائرة

جدد الزمالك عقد لاعبة الفريق لكرة الطائرة البرازيلية ميلكا لوبيسكا لمدة موسم جديد.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك توصل لاتفاق مع ميلكا على تجديد عقد ميلكا لموسم إضافي قبل أن تسافر إلى البرازيل لتحصل على فترة إجازة قبل بداية الموسم الجديد.

اللاعبة البرازيلية انضمت للزمالك في بداية الموسم الماضي وقضمت أداء جيد لذلك قررت إدارة النادي تجديد عقدها لتلعب موسم إضافي.

وتوج فريق السيدات بالزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وبطولة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وخسرت فتيات الزمالك نهائي الدوري المصري لحساب الأهلي.

وضمت قائمة الزمالك في بطولة إفريقيا كل من:

ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.