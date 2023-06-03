سلة - أوجوستي: محظوظ بمجموعة اللاعبين في الأهلي.. وهذه قائمتي للتتويج بالألقاب

لخص أوجوستي بوش مدرب فريق السلة بالأهلي موسم الفريق عقب نهايته بإيجابياته وسلبياته.

وانتهى موسم الأهلي بتتويجه بأربعة ألقاب من أصل 6 شارك بهم تحت قيادة أوجوستي.

المدرب الإسباني نشر عدة تغريدات عبر حسابه على تويتر يشكر فيها لاعبيه والجماهير ومجلس الإدارة على الموسم والدعم الذي جده وأسهم في تتويج الفريق بالألقاب.

وكتب أوجوستي عبر حسابه على تويتر: "حان وقت تلخيص الموسم، التتويج بدوري المرتبط وكأس مصر ودوري السوبر المصري وبطولة إفريقيا، وخسارة البطولة العربية وكأس السوبر المصري، فزنا بنسبة 91% من المباريات عملنا كثيرا ووضعنا تركيزنا كلاعبين وطاقم عمل".

واستمر "بطولة إفريقيا في موسمها الثالث كان تحقيقها بمثابة إنجازا كبيرا، إذ أن المستوى البدني والفني يزداد كل عام، كان من المهم أن يتوج الأهلي خلال مشاركته الأولى بالبطولة وعقلية الفريق تتغلب على الأوقات الصعبة في البطولة ولنا عودة في الموسم الرابع".

وتابع "توجنا بدوري السوبر المصري بعد سلسلة صعبة ضد الاتحاد أظهر اللاعبون دافعهم للفوز على الرغم من الجدول المزدحم الذي جمع بين دوري السوبر وبطولة إفريقيا".

وأضاف "كأس مصر فزنا به على حساب الزمالك فريقي السابق والذي تنافس كالعادة بكل شجاعة وأجبرنا على اللعب بأقصى قوتنا".

وواصل "الموسم بدأ بالتتويج بدوري المرتبط والذي يعد مزيجا بين الدوري وفرق تحت 16 عاما، وأداء الصغار الرائع جعل التتويج ممكننا وأريد أن أثني على المجهودات الموضوعة لتنمية مواهبنا".

واستمر "على الجانب الآخر لم نتمكن من التتويج بالبطولة العربية بعد أن خسرنا ضد نادي الكويت في النهائي وأيضا كأس السوبر المصري ضد الاتحاد وبالمناسبة جميع مشاعرنا مع عائلة إسلام زكي".

وأكمل "أنا متأكد أن جميع تلك الهزائم والتجارب الجيدة التي عشناها داخل وخارج صالة كرة السلة ستشجع الفريق في التحديات المقبلة وبكأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا في موسمها الرابع والمزيد".

وأردف "كمدرب لا يمكنني أن أطلب المزيد، أنا محظوط لانني أمتلك مجموعة من اللاعبين يعملون بكل جهدهم بشكل يومي وطاقم عمل ملتزم ويريدون إظهار أفضل ما لديهم واتمنى فقط أن نستمر في ذلك الطريق".

وأضاف "وأخيرا وكما تم تسريبها من أحد أفراد طاقم العمل -ولا زلت أحبك يا طارق- سأنشر بعض التفاصيل السرية للاستعدادات لمباراتنا الأخيرة، لأن مقاطع المباريات في بعض الأحيان يجب أن يكون محدودا ولذلك اخترت الجانب التحفيزي".

وشدد "في بلدي الام كتالونيا، لدنيا عادة لبناء القلاع البشرية ويجب أن تشاهد ذلك المشهد الذي يسبب القشعريرة واستخدمت مقطع فيديو لذلك الأمر لكي يحفز اللاعبين وكانت هذه القائمة هي المطلوبة ليكونوا فريقا رابحا".

قائمة أوجوستي التي استدخمها تشمل الآتي:

- العمل الجماعي.

- هدف مشترك.

- الإيمان.

- الوثوق في بعضنا البعض.

- التواصل.

- كن قويا ومرن.

- لا تخاف.

-الصبر.

- اتبع التعليمات.

- يكون لك غاية.

= بطولات.

وأتم "أريدك فقط أن تقرأ تلك التغريدات مع قول كلمات من التقدير للاعبين الذين جعلوا كل شيء ممكنا وطاقم العمل الذي استمر في العمل بنفس الشغف ولمجلس الإدارة لالتزامهم ولجميع مشجعي الأهلي على جهودهم والدعم الذي لا نهاية له".

ويتولى أوجوستي قيادة الأهلي فنيا منذ بداية الموسم الماضي ونجح في قيادة الفريق للتتويج بالدوري مرتين متتاليتين.