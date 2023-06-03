مران الزمالك - عودة صبحي ونزلة معوية تبعد ناصر منسي

عاد الحارس الدولي محمد صبحي للمشاركة في تدريبات نادي الزمالك بعد نهاية الراحة التي حصل عليها من الجهاز الفني للفريق بقيادة خوان كارلوس أوسوريو.

ويواصل الزمالك تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري.

وشارك صبحي في الفقرة التدريبية الخاصة بحراس المرمى بجانب باقي فقرات المران الذي أقيم صباح اليوم السبت.

كما أدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران.

وخاض "شيكابالا" التدريبات التأهيلية والبدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي وذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من أجل تجهيزه بشكل أفضل للمباريات التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة.

في المقابل حصل ناصر منسي مهاجم الفريق اعلى راحة من التدريبات بسبب معاناة اللاعب نزلة معوية، مما دفع الجهاز الفني لمنحه راحة بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.

ووضع الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة برنامجا علاجيا للاعب حتي يتعافي ويعود للمشاركة مع الفريق في التدريبات المقبلة.

كما أدى حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق جلسة تأهيلية و علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، على هامش التدريبات، وذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مواجهة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة أوسوريو

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب "أوسوريو" من اللاعبين مواصلة التدريب بقوة والتركيز خلال الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة ومواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة المحلية.

وشرح المدير الفني للفريق بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام أوسوريو بتقسيم اللاعبين لأكثر من مجموعة لأداء فقرة تدريبات خططية على هامش المران.

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب ومن بينها نقل الكرة بالشكل السليم في أقل فترة زمنية بجانب الاهتمام بتمركز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

وحرص "أوسوريو" المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين وتصحيح بعض الأمور الخططية .

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة فيما يتواجد الاتحاد في المركز الاسبع برصيد 40 نقطة.