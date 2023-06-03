سبورت: هذا موعد إعلان الهلال ضم ميسي

السبت، 03 يونيو 2023 - 12:46

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

مازال الحديث عن مصير ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان مستمرا في ظل نهاية تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

والآن ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت أن الهلال يرغب في الإعلان عن ضم ميسي الثلاثاء المقبل الموافق السادس من شهر يونيو الجاري.

وسيخوض ميسي آخر مباراة له مع سان جيرمان غدا الأحد في الدوري الفرنسي الذي توج به رسميا.

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ويملك ميسي عرضا كذلك من فريقه السابق برشلونة.

وسبق وقال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ميسي سيتخذ قراره الأسبوع المقبل، علينا تركه وشأنه وأعرف أنه بإمكانه مساعدتنا".

وواصل "أينما يقرر ميسي إنهاء مسيرته فهو سيواصل اللعب في أعلى مستوى، وإن جاء إلى برشلونة وهذا ما يريده الجميع وأنا كذلك فإن الأبواب مفتوحة أمامه، أنا مقتنع أن الأمور سوف تسير على ما يرام وسوف يساعدنا".

وبسؤاله هل لو لم ينضم ميسي فهل هناك خطة أخرى أجاب "لن يتغير أي شيء الأمر لا يتعلق بقدوم ميسي من عدمه، هذا أمر منفصل عن خطتي للموسم المقبل".

وعن أي مركز يفضل أن يلعب ميسي فيه أجاب "يمكن لميسي التكيف في العديد من المراكز مثل الجناح وكلاعب خط وسط وكمهاجم وهمي حيث لعب طوال مسيرته".

وأردف "في النهاية علينا أن نجد بيئة طبيعية لتعزيز لعبه بالكامل وأعتقد أننا نفتقر لتلك الموهبة في الثلث الأخير ودائما ما يمنحها ليو لك".

ميسي الهلال برشلونة سان جيرمان
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